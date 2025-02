Premier League: il Chelsea torna al successo, Bournemouth e Aston Villa k.o.

Il ventisettesimo turno di Premier League regala spettacolo e risultati sorprendenti. Il Chelsea di Enzo Maresca si riprende dopo due sconfitte consecutive e travolge 4-0 il Southampton, fanalino di coda. L’Aston Villa cade pesantemente in casa del Crystal Palace (4-1), mentre il Brighton supera il Bournemouth con un 2-1 che cambia gli equilibri in classifica. Successo anche per il Fulham, che espugna il campo del Wolverhampton con lo stesso punteggio.

Chelsea-Southampton 4-0, dominio assoluto a Stamford Bridge

Il Chelsea si impone senza troppi problemi contro un Southampton incapace di reagire. I Blues sbloccano la gara al 24’ con Nkunku, lesto a sfruttare la torre di Adarabioyo. Il raddoppio arriva al 36’, con Pedro Neto che punisce Ramsdale con un diagonale preciso. Poco prima dell’intervallo, ancora Neto protagonista: cross dalla bandierina e colpo di testa vincente di Colwill. Nella ripresa, il copione non cambia e al 78’ Cucurella cala il poker su assist del giovane Tyrique George. Con questa vittoria, il Chelsea sale momentaneamente al quarto posto con 46 punti, mentre il Southampton resta ancorato a quota 9, virtualmente retrocesso.

Crystal Palace-Aston Villa 4-1, una serata da incubo per Emery

Serata da dimenticare per la squadra di Unai Emery, travolta 4-1 dal Crystal Palace. Dopo un inizio equilibrato, al 29’ Sarr apre le marcature sugli sviluppi di un corner. Il Villa risponde con Rogers, ma il suo gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa, l’attaccante inglese riesce finalmente a segnare al 52’, ma l’euforia dura poco: al 59’ Mateta riporta avanti i padroni di casa. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma al 71’ Sarr firma la doppietta e chiude virtualmente il match. Il colpo di grazia arriva al 91’ con Nketiah, che sfrutta un assist di Mitchell e mette il sigillo sul trionfo del Palace. L’Aston Villa resta a 42 punti, mentre la squadra di Glasner sale a 36, allontanandosi dalla zona calda.

Brighton-Bournemouth 2-1, Welbeck sugli scudi

Al Falmer Stadium, il Brighton vince un duello fondamentale contro il Bournemouth. I padroni di casa partono forte e al 12’ passano in vantaggio con un rigore trasformato da Joao Pedro. Il Bournemouth, dopo un primo tempo sofferto, reagisce nella ripresa e al 61’ trova il pareggio con Kluivert, autore di un gran tiro dalla distanza. Ma il Brighton non si arrende e al 75’ colpisce ancora: cross di Rutter e deviazione vincente di Danny Welbeck, che regala ai Seagulls una vittoria preziosa. Con questo successo, la squadra di Hurzeler sale a 43 punti, agganciando proprio il Bournemouth al settimo posto.

Wolves-Fulham 1-2, i cottegers sognano l’Europa

Il Fulham sorprende il Wolverhampton con un blitz esterno che si decide nei primi minuti di entrambi i tempi. Dopo appena 60 secondi, Sessegnon firma l’1-0 per i londinesi. I Wolves non si lasciano intimorire e pareggiano al 18’ con Joao Gomes, ben servito da Semedo. Nella ripresa, il copione si ripete: dopo meno di due minuti, Adama Traoré inventa per Muniz, che insacca il gol decisivo. La squadra di Marco Silva difende con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi, salendo a 42 punti, appaiata all’Aston Villa. Il Wolverhampton resta fermo a 22, in quartultima posizione e con il fiato sul collo della zona retrocessione.

La classifica si accorcia, bagarre per l’Europa

I risultati di questa giornata riscrivono la corsa alle coppe europee. Il Chelsea si rilancia, mentre il Brighton aggancia il Bournemouth. L’Aston Villa spreca una grande occasione e rischia di essere risucchiato nel mucchio. E il Fulham si avvicina pericolosamente. Con undici giornate ancora da giocare, il finale di stagione si preannuncia infuocato. Ma chi avrà la forza di reggere il ritmo fino alla fine?