Tutte le squadre spagnole che hanno vinto l’Europa League

Ormai riconosciuta come la seconda coppa europea per importanza, anche in questa edizione l’Europa League si sta proponendo come una competizione molto interessante, non solo per le squadre che ne fanno parte ma anche per la componente di spettacolo, la quale mai sta mancando turno dopo turno.

Inoltre è possibile analizzare tutte le quote europa league online su Betsson per capire quali siano le favorite di quest’annata. Di solito, l’ex Coppa UEFA è stata dominata per anni da squadre spagnole. In attesa di comprendere se anche quest’anno una squadra della Spagna vincerà la coppa, ecco tutte le edizioni della competizione in cui a prevalere è stata proprio una squadra iberica.

Siviglia FC

Il Siviglia è indubbiamente la squadra più titolata nella storia dell’Europa League intesa come nuovo format, avendo conquistato il trofeo in ben 5 occasioni. Oltre ad aver ottenuto i primi successi che risalgono alle stagioni 2005-2006 e 2006-2007, quando la competizione era ancora denominata Coppa UEFA, con l’avvento dell’Europa League, il Siviglia ha continuato a dominare, vincendo nel 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, realizzando uno storico tris consecutivo.

Nel 2019-2020, la squadra andalusa ha aggiunto un ulteriore titolo, superando l’Inter in una combattuta finale terminata 3-2. L’ultimo trionfo è avvenuto nella stagione 2022-2023, quando il Siviglia ha affrontato la Roma in finale. Dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, la partita è stata decisa ai calci di rigore, con il Siviglia che ha prevalso per 4-1, consolidando ulteriormente la sua reputazione di specialista della competizione, nonostante i giallorossi potessero recriminare apertamente per un arbitraggio non all’altezza dell’importanza della gara.

Atlético Madrid

L’Atlético Madrid ha lasciato un’impronta significativa nell’Europa League, conquistando il titolo in tre occasioni. Il primo successo è arrivato nella stagione inaugurale della nuova denominazione, nel 2009-2010, quando i “Colchoneros” hanno superato il Fulham con un risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari.

Due anni dopo, nella stagione 2011-2012, l’Atlético ha affrontato l’Athletic Bilbao in una finale tutta spagnola, imponendosi con un netto 3-0. Il terzo trionfo è giunto nel 2017-2018, con una vittoria per 3-0 contro l’Olympique Marsiglia, dimostrando ancora una volta la loro forza in ambito europeo.

Villarreal CF

Il Villarreal ha vissuto il suo momento di gloria europea nella stagione 2020-2021. Dopo un percorso impressionante, il “Submarino Amarillo” ha raggiunto la finale contro il Manchester United, che sembrava ampiamente favorito per la vittoria finale.

La partita, intensa e combattuta, si è conclusa sull’1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari. La sfida si è quindi decisa ai calci di rigore, con una sequenza mozzafiato che ha visto il Villarreal prevalere per 11-10, assicurandosi così il primo grande trofeo europeo della sua storia. Una vittoria storica per il club, che dopo anni di presenza nel calcio ad alti livelli era riuscito finalmente a ottenere un trofeo europeo.

Storie come queste insegnano quanto l’Europa League sia una competizione divertente e appassionante. E, soprattutto, quanto le squadre spagnole si sentano “a casa” nell’approcciarsi a essa ogni annata.