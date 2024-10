Bayern Monaco, cosa c’è dietro il grande inizio di Kompany

Vincent Kompany è arrivato al Bayern Monaco quest’estate, dopo una lunga ricerca della dirigenza bavarese per individuare il successore ideale alla guida della squadra. Nonostante lo scetticismo iniziale sulla sua nomina, il giovane allenatore belga sta dimostrando di meritare la fiducia ricevuta.

Le esperienze positive all’Anderlecht e al Burnley

Prima di approdare al Bayern, Kompany ha accumulato esperienza sia come giocatore-allenatore all’Anderlecht che come allenatore a tempo pieno al Burnley. All’Anderlecht, ha ottenuto una qualificazione in Conference League già nella sua prima stagione e ha raggiunto la semifinale della Coppa del Belgio. L’anno successivo, ha concluso il campionato belga al terzo posto e ha portato il club fino alla finale della Coppa del Belgio, perdendo solo ai rigori.

Nel 2022, Kompany ha fatto il salto nel calcio inglese, accettando la sfida di risollevare il Burnley, retrocesso in Championship. Qui ha lasciato il segno, vincendo il campionato e riportando il club in Premier League grazie a un gioco offensivo e basato sul possesso palla, in netto contrasto con lo stile difensivo dei suoi predecessori come Sean Dyche.

In Premier League, tuttavia, le difficoltà sono arrivate rapidamente. Il Burnley, privo della qualità necessaria per competere ai massimi livelli, è retrocesso nella stagione 2023-2024. Nonostante il fallimento sportivo, il club ha scelto di non esonerare Kompany, premiandone la visione a lungo termine. Alla fine, la sua crescita come allenatore ha attirato l’attenzione del Bayern Monaco, che lo ha voluto fortemente alla guida del club nell’estate del 2024.

Bayern Monaco: inizio di una nuova era?

Anche se la stagione è ancora nelle fasi iniziali, ciò che Kompany ha già realizzato con il Bayern Monaco è impressionante. I bavaresi hanno ottenuto un record perfetto con il 100% di vittorie in tutte le competizioni, inclusi successi contro squadre di buon livello come Wolfsburg, Friburgo e Dinamo Zagabria.

Kompany ha stabilito il miglior inizio nella storia della Bundesliga, registrando la miglior differenza reti di sempre e totalizzando 12 punti nelle prime quattro partite. A soli 38 anni, è anche uno dei tecnici più giovani nella storia del club, secondo solo a Julian Nagelsmann.

Le chiavi tattiche del successo

Kompany ha adottato il suo modulo preferito, il 4-2-3-1, in quasi tutte le partite della stagione. Questa formazione gli ha permesso di sfruttare al meglio le corsie laterali, con gli esterni difensivi, come Alphonso Davies, che sovrappongono continuamente per dare profondità alla manovra.

Un altro aspetto tattico cruciale è l’uso degli esterni offensivi, con giocatori veloci e tecnici come Kingsley Coman e Serge Gnabry che stanno facendo la differenza. Questi ultimi, in particolare, hanno trovato nuova linfa sotto la gestione Kompany, dopo essere stati messi ai margini nella gestione precedente di Thomas Tuchel.

Le scelte dei giocatori

Alcune decisioni di formazione di Kompany hanno sollevato dibattiti. Giocatori di spicco come Leon Goretzka e Leroy Sané hanno avuto poche occasioni di mettersi in mostra in questo avvio di stagione, mentre figure come i già citati Coman e Gnabry sono tornate protagoniste.

Quale sarà il futuro di Kompany al Bayern?

Nonostante i risultati entusiasmanti, alcuni critici sostengono che il Bayern non abbia ancora affrontato avversari di altissimo livello. Tuttavia, ciò non toglie merito al lavoro svolto finora. Il vero test arriverà nel prossimo incontro contro il Bayer Leverkusen, campione in carica. Questo scontro rappresenterà un banco di prova fondamentale per valutare la solidità del progetto Kompany e il suo potenziale a lungo termine come allenatore di un gigante europeo come il Bayern Monaco.