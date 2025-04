Assurdo retroscena su Allegri: ERA FATTA | Salta tutto all’ultimo istante

Emerge un clamoroso retroscena legato a Massimiliano Allegri. Un accordo fatto tempo fa è andato a farsi benedire proprio in extremis

Gli allenatori di primo piano in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione sono parecchi, ma uno in particolare catalizza le attenzioni dei media e degli operatori di mercato. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri, fermo dall’estate scorsa in seguito al burrascoso addio alla Juventus.

Il tecnico livornese è in cerca da tempo di una soluzione di alto livello, una società che sia in grado di presentargli un programma ambizioso e sulla carta vincente. Nel frattempo sta utilizzando questo periodo per assistere ad alcune gare del nostro campionato.

Non più di tardi tre settimane fa è stato visto in tribuna all’U-Power Stadium in tribuna seduto a fianco di Adriano Galliani, di cui è ancora un grande amico, in occasione della sfida tra Monza e Parma.

A proposito di Parma, ha fatto visita al centro sportivo del club ducale dove ha incontrato il tecnico Christian Chivu e la dirigenza emiliana. Ad oggi però al netto di alcune indiscrezioni non confermate, non è in ballo alcuna trattativa avanzata per la prossima stagione.

Max Allegri, una vita intensa in campo e fuori: clamoroso retroscena

Allegri, per chi non lo sapesse, non è solo uno degli allenatori più importanti del calcio italiano e internazionale ma è stato anche un ottimo calciatore. Il suo mentore, Giovanni Galeone, lo inventò trequartista nel Pescara e proprio in Abruzzo super Max si impose all’attenzione generale.

Tecnica sopraffina, corsa, dinamismo e un ottimo fiuto del gol: queste erano le caratteristiche dell’ex tecnico di Milan e Juventus. E proprio a Pescara si rese protagonista di un episodio che in fondo ha segnato la sua vita privata.

Allegri, quella volta in cui cambiò idea in extremis: tutti contro di lui

All’inizio degli anni novanta Allegri era fidanzato con una ragazza, Erika, con cui stava insieme da molto tempo. I due avevano deciso di sposarsi ma a soli due giorni dalla celebrazione del matrimonio l’allora centrocampista ebbe un clamoroso ripensamento e si tirò indietro.

Nel corso della sua vita ha avuto parecchie relazioni, da due delle quali sono nati i suoi figli, Valentina e Giorgio. Super Max si definisce un compagno non irreprensibile ma un padre affettuoso e responsabile. Pare sia vero…