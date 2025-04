I Mondiali e uno storico scudetto con la Roma: ora è finito in mezzo alla strada | Ha 20 milioni di debiti

Dal record nei Mondiali allo scudetto storico conquistato nella Roma. Ora la stella è nei guai.

Dagli splendori del campo del calcio al dramma dei debiti che ammontano a 20 milioni. Non sempre la vita dopo il rettangolo verde è in discesa, anche per chi ha scritto pagine importanti nella storia del calcio, non solo in Serie A. Questo è il caso di una stella che ha conquistato uno scudetto memorabile all’ombra del Colosseo, oltre a stabilire importanti record nei Mondiali.

Il suo arrivo in Serie A è datato 1997, quando sulla panchina della Roma sedeva Zeman. Sin da subito il calciatore trovò spazio nelle scelte del tecnico boemo, avanzando il suo raggio d’azione con l’arrivo di Fabio Capello a guidare la squadra giallorossa.

Ed è proprio agli ordini del tecnico friulano che la Roma riesce a conquistare il terzo scudetto della sua storia, nella stagione 2000-01. L’atleta ha sempre trovato più spazio nelle gerarchie romaniste, oltre a macinare record con la maglia della propria Nazionale.

Due anni dopo il titolo conquistato nella città eterna arriva la chiamata del Milan. Anche in rossonero arriveranno trionfi e gioie, uno scudetto nel 2004, oltre alla Champions League vinta nel 2007.

Dai trionfi alla bancarotta

Oltre alla gloria nel calcio italiano, il calciatore è anche entrato di diritto nella storia della propria nazionale. Parliamo infatti dell’unico giocatore riuscito a disputare tre finali Mondiali consecutivamente. Dal 1994 fino al 2002, vincendo anche due Coppe del Mondo.

Gli amanti delle statistiche avranno forse indovinato il profilo di Marcos Evangelista de Moraes, noto come Cafu. Uno dei terzini più forti della storia del calcio, che ovunque abbia giocato ha lasciato ottimi ricordi a tifosi ed appassionati.

Grossi guai finanziari: debiti fino a 20 milioni

Soprannominato Pendolino nella Capitale, dopo la fine della carriera calcistica il brasiliano ha aperto una società che gestiva la carriera di calciatori e procuratori. L’impresa è però fallita nel 2019, ricoprendo di debiti l’ex terzino.

Sommando l’ammontare dei debiti da saldare ai pegni accumulati la cifra da versare da parte di Cafu ammonterebbe a circa 20 milioni di euro. Un vero e proprio dramma finanziario per il due volte Campione del Mondo, costretto a vendere le sue ville di lusso in patria.