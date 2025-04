Prendiamo il pacchetto completo: Fabregas e Nico Paz insieme per lo scudetto | Annuncio a fine campionato

Un club è deciso a piazzare il doppio colpo dal Como: Fabregas per la panchina e Nico Paz per rafforzare la rosa. L’annuncio arriva alla fine della stagione.

Il campionato di Serie A che sta per volgere al termine è stato senza dubbio pieno di sorprese e di colpi di scena. Tante squadre hanno fallito i propri obiettivi, su tutte la Juventus, il Milan e la Roma, anche se quest’ultima è in netta risalita. Tante altre invece hanno stupito, come ad esempio il Bologna e il Como.

Proprio su quest’ultimo club però sarebbe importante soffermarsi. Tornato in Serie A a distanza di anni infatti, il Como sta facendo bene sotto tutti i punti di vista. Merito di una società ricca, e che ha fatto diversi investimenti sul mercato e non solo per rendere la realtà lariana quella che è oggi.

Gli elogi però vanno fatti anche ad alcuni dei principali protagonisti della compagine che sorge sulle rive del lago. Su tutti ci sono mister Cesc Fabregas e il giovane gioiello Nico Paz. Ed è proprio per quanto riguarda il futuro di questi due che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che hanno lasciato tutti senza parole.

Doppia richiesta al Como

Le capacità gestionali di Fabregas, e il modo di giocare che ha imposto al Como, lo hanno reso uno dei profili più appetibili per il futuro di tante panchine.

Alla stessa maniera poi anche le qualità e le prove espresse dal giovane Nico Paz hanno fatto accendere l’interesse delle principali big italiane ed europee. C’è però una società che è pronta a fare follie per averli entrambi dalla stessa parte per lottare per lo scudetto il prossimo anno. Vediamo di quale stiamo parlando.

Assalto totale a fine campionato

Nonostante sia in piena lotta per lo scudetto, il Napoli sta pensando già al futuro. In particolar modo a tener banco in quel di Castelvolturno sono le voci su Antonio Conte, accostato a diverse squadre. E qualora il tecnico salentino dovesse andar via, uno dei nomi più caldi per sostituirlo è proprio quello di Fabregas.

Tutto finito? Neanche per sogno. Il tecnico spagnolo in caso di approdo all’ombra del Vesuvio farebbe le sue richieste per il mercato, e una delle prime potrebbe essere di sicuro quella di Nico Paz.