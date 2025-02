Il Leverkusen mette gli occhi sul gioiello del Manchester City: anche Wirtz coinvolto nella trattativa?

Un intreccio di mercato che coinvolge due delle squadre più brillanti d’Europa potrebbe prendere forma la prossima estate. Il Bayer Leverkusen ha mostrato un forte interesse per James McAtee, giovane talento del Manchester City, mentre il club inglese segue con attenzione Florian Wirtz, una delle stelle più luminose del calcio tedesco.

Le strategie del City: McAtee verso l’addio?

A soli 22 anni, McAtee è considerato uno dei prospetti più promettenti dell’accademia del Manchester City. Tuttavia, con una concorrenza feroce nel reparto offensivo, il suo spazio nella squadra di Pep Guardiola appare limitato. L’inglese sta cercando di ritagliarsi un ruolo tra i titolari, ma la presenza di giocatori affermati come Jack Grealish e Kevin De Bruyne ha reso il suo percorso complicato.

Nonostante le voci su possibili addii illustri a fine stagione, Guardiola sembrerebbe disposto a lasciar partire McAtee piuttosto che integrarlo definitivamente in rosa. Una decisione che potrebbe aprire le porte a un trasferimento in Bundesliga, campionato noto per la capacità di valorizzare giovani talenti e prepararli al grande salto.

Wirtz, il gioiello che fa gola a mezza Europa

Nel frattempo, il Manchester City segue con grande attenzione Florian Wirtz, 21 anni e già elemento chiave della nazionale tedesca. Il trequartista del Bayer Leverkusen sta vivendo una stagione straordinaria, con 15 gol e 12 assist in 26 presenze, numeri che lo hanno reso uno dei profili più desiderati del calcio europeo.

Su di lui si sono già mossi club del calibro di Real Madrid e Liverpool, ma il City sembra deciso a entrare in corsa con una proposta concreta. Wirtz rappresenta il prototipo ideale del giocatore richiesto da Guardiola: qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi nei meccanismi di una squadra che fa del possesso palla il suo punto di forza.

Uno scambio in vista?

Con McAtee destinato a cercare minuti lontano dall’Etihad Stadium e il City pronto a sferrare l’assalto per Wirtz, un’ipotesi prende sempre più corpo: uno scambio tra i due talenti, magari con un conguaglio economico a favore del Bayer Leverkusen.

Un’operazione che potrebbe accontentare entrambe le parti. Il Manchester City si assicurerebbe un talento già affermato e pronto per il calcio d’élite, mentre il Leverkusen darebbe a McAtee l’opportunità di crescere in un contesto che ha già dimostrato di saper far sbocciare giovani campioni. Ma le trattative di mercato sono imprevedibili, e fino alla chiusura della sessione estiva tutto può ancora succedere…