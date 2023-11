Ecco le prime due qualificate agli ottavi di Champions League

Non solo l’equilibratissimo Gruppo F, di cui abbiamo parlato in questo articolo: in Champions League ci sono già le prime due qualificate agli ottavi di finale dopo appena quattro giornate ed arrivano entrambe dal gruppo G.

Manchester City e Lipsia hanno infatti battuto nuovamente Young Boys e Stella Rossa (3-0 per i “citizens” con doppietta di Haaland, 2-1 in Serbia per i tedeschi con reti di Xavi Simons e Openda) e sono già irraggiungibili. Guardiola guida a punteggio pieno, a -3 il Lipsia e a 1 punto le due “cenerentole” del gruppo che si giocheranno il terzo posto e l’accesso all’Europa League. Il Lipsia, invece, dovrà vincere in casa dei campioni d’Europa con due gol di scarto per agguantare il primo posto, impresa decisamente complicata.

Le altre squadre in corsa

Nel Gruppo E, invece, molla la presa il Celtic: saranno Atletico Madrid (8), Lazio (7) e Feyenoord (6) a giocarsi il passaggio del turno. Gli uomini di Sarri potrebbero addirittura chiudere il discorso qualificazione nel prossimo turno se dovessero battere proprio il Celtic (1) all’Olimpico con contemporanea vittoria di Simeone in Olanda.

L’inaspettato k.o. del Barcellona contro lo Shakhtar, invece, rimescola le carte nel gruppo H: i catalani sono raggiunti in vetta dal Porto (2-0 casalingo all’Anversa) a quota 9 punti, lo Shakhtar segue a 6 e ospiterà proprio l’Anversa nel prossimo turno. Vincendo, gli ucraini si giocherebbero la qualificazione a Oporto, all’ultima giornata, e in questo particolarissimo momento storico sarebbe davvero un’impresa incredibile.