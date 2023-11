Quattro squadre in corsa nel gruppo F di Champions, ecco il calendario delle ultime due giornate e le possibilità del Milan

Doveva essere il “gruppo della morte” e tale si è rivelato: il gruppo F di Champions League si conferma appassionante e, come da previsioni, quasi certamente le qualificazioni agli ottavi si decideranno agli ottavi di finale. Dopo i risultati di oggi (fantastico 2-1 del Milan sul PSG e 2-0 del Dortmund sul Newcastle), la classifica è rivoluzionate: i tedeschi ora guidano con 7 punti ma dietro è bagarre visto che segue il PSG a 6 (i francesi sconfitti in entrambe le trasferte), il Milan a 5 (un pareggio oggi sarebbe stato una mezza sentenza) e il Newcastle a 4 che può ancora sperare negli ottavi.

Il calendario del Milan in Champions League

Il PSG avrà subito la possibilità di riscattarsi e partirà favorito nel match della quinta giornata col Newcastle, al Parco dei Principi. In caso di vittoria dei francesi, il Newcastle sarebbe eliminato. A San Siro, invece, andrà in scena un altro big match col Milan che sarà chiamato ad un’altra impresa col Borussia. E’ importante sottolineare che in caso di doppio 1, il Newcastle non avrebbe neppure la possibilità di agguantare il terzo posto quindi Pioli volerebbe in Inghilterra all’ultima giornata per giocare contro una squadra fuori da tutto. Allo stesso tempo, Dortmund-PSG sarà un autentico spareggio: Luis Enrique si giocherà la qualificazione in Germania, non esattamente quello che sognava ad inizio girone. Solo in una situazione il Gruppo F si deciderebbe nella prossima giornata: vittoria del PSG sul Newcastle e colpo del Dortmund a Milano.

5ª giornata (28 novembre)

Milan-Borussia Dortmund

PSG-Newcastle

6ª jornada (13 dicembre)

Borussia Dortmund-PSG

Newcastle-Milan