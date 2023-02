La situazione nei principali campionati europei

Ormai da più di un mese è terminato il campionato del mondo e tutti i principali campionati europei stanno per entrare nel vivo della competizione.

Tutti i top campionati europei hanno ancora molto da dire e sono aperti a colpi di scena e ribaltamenti di fronte.

Di seguito infatti andremo ad analizzare qual è la situazione attuale nelle migliori competizioni europee.

Premier League

In premier League il campionato è più aperto che mai. Rispetto agli ultimi anni la situazione è abbastanza inaspettata infatti, davanti alle due squadre di Manchester, troviamo l’Arsenal che nelle prime 18 giornate di campionato è riuscito a totalizzare addirittura 47 punti.

Molto interessante anche il cammino del Newcastle che, dopo essere stato acquistato dagli sceicchi, ha finalmente messo in mostra la sua potenza economica creando una squadra forte e profonda che attualmente si trova al quarto posto.

Deludente invece il cammino di Liverpool e Chelsea che si trovano rispettivamente al nono e al decimo posto.

La Liga

Meno sorprese invece in Liga dove le prime due posizioni sono occupate da Barcellona e Real Madrid. Rispetto agli anni passati qualche difficoltà per il Cholo Simeone e il suo Atletico Madrid che si trova in quarta posizione a meno dieci dal Real Madrid e meno tredici dal Barcellona.

Ottimo il campionato del Real Sociedad che si trova al terzo posto a solamente tre punti dalla seconda in classifica.

Molto deludente e inaspettato il Siviglia, addirittura penultimo con solamente 15 punti totalizzati in 17 partite.

Serie A

Il nostro campionato è quello al momento meno combattuto, dove il Napoli conduce con addirittura nove punti di distacco dal Milan.

Oltre alla squadra campana tutte le big italiane sono state molto discontinue e hanno continuato a perdere punti per strada. Arrivati quasi al termine del girone di andata sembra che il Napoli abbia una marcia in più rispetto agli altri e, se non farà passi falsi, potrà tornare a vincere lo scudetto.

Molto aperta invece la lotta Champions dove in quattro punti sono presenti addirittura cinque squadre.

Bundesliga

Dopo un inizio diverso dal solito la Bundesliga è tornata ad essere comandata dal Bayern Monaco. Con 5 vittorie nelle ultime 5 giornate, la squadra bavarese è attualmente prima in campionato a quattro punti di distanza da un grande Friburgo.

Perfetta anche la partenza dell’Union Berlino che nelle prime giornate è riuscito a imporsi con chiunque. Nella seconda metà la squadra della capitale tedesca è calata leggermente e si trova attualmente al quinto posto a parimerito con Eintracht Francoforte.

Squadra oggetto di polemiche e sotto il riflettore dei media ultimamente è il Borussia Dortmund che, nonostante la rosa profonda e i giovani talenti come Moukoko e Bellingham si trova solamente al sesto posto, che gli varrebbe un posto in Conference League.

Ligue 1

Chiudiamo con il campionato francese che vede in prima posizione il solito PSG. I parigini hanno condotto una prima parte di stagione quasi impeccabile macchiata solamente da due sconfitte nelle ultime cinque giornate.

Il doppio passaggio a vuoto è stato molto utile soprattutto per il Lens che, nonostante qualche pareggio di troppo è riuscito a rimanere a soli tre punti di distanza.

Interessante anche il cammino del Marsiglia, attualmente in stato di grazia ha recuperato tanti punti e ora si trova in terza posizione, molto vicino alle prime due. Chiudono la zona Europa Monaco e Rennes a parimerito.