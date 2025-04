Caso Maradona, Sandro Sabatini in esclusiva punta il dito contro i medici | “Dovevano accorgersi di come stava”

Continuano le polemiche sulla morte del Pibe de Oro: il noto giornalista Sandro Sabatini in esclusiva ai nostri microfoni ha puntato il dito contro i medici.

Una morte che lascia perplessi. Quello di Diego Armando Maradona è un vero e proprio mistero. La giustizia argentina dovrà decidere se la sua morte, ormai vecchia quasi 5 anni, sia stata una tragica fatalità oppure risultato di imperizia. Sotto indagine ci sono 7 persone.

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, si è espresso a riguardo: “La cosa che fa impressione e che gela il sangue è che fuori dal tribunale in Argentina, si sia creata una folla come se fosse uno stadio. L’amore per Maradona è ancora morboso”.

”Vedere l’immagine del cadavere di Maradona, in quello stato, fa pensare che il corpo di un uomo non possa ridursi così nei 5 minuti che precedono la morte. Quindi, con il rispetto dei medici, ma forse e sottolineo forse qualcuno doveva accorgersi di come stava Diego”.

Parole forti quelle del giornalista, e che mette in risalto ancora una volta l’amore che si prova in giro per Maradona, ma anche la voglia di fare giustizia su questo caso, che nasconde troppi segreti.