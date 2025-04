Andrea Agostinelli sulla corsa scudetto: c’è un fattore che favorisce il Napoli | Le sue parole in esclusiva

L’ex tecnico e calciatore azzurro ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Conte e della corsa scudetto: ecco il fattore che favorisce il Napoli.

Un passato al Napoli, anzi due. Andrea Agostinelli è stato a Napoli sia da allenatore che da giocatore. E un rapporto di grande stima con l’attuale tecnico partenopeo Antonio Conte. Per lui gli azzurri, anche se scavalcati dall’Inter in classifica, possono ancora competere per lo scudetto.

LA LOTTA SCUDETTO – “Credevo che l’Atalanta potesse rientrare nella corsa al titolo, ma l’Inter l’ha tagliata fuori. Ora lo scudetto se lo giocano Napoli e Inter. Per me la rosa dei nerazzurri è superiore a quella dei partenopei, ma se la squadra di Inzaghi andrà avanti in Champions, ci potrebbero essere ancora sorprese”.

”Fra le gare che l’Inter deve affrontare con il Bayern e, eventualmente, col Barcellona in semifinale, secondo me il Napoli può provare a riprendersi la vetta”.

SU CONTE – “Lui svolge sempre un ottimo lavoro. Chi ne critica i risultati in questa stagione forse non si ricorda che il Napoli nell’ultimo campionato è arrivato decimo. A gennaio è andato via Kvara ed è arrivato Okafor, quindi non è nemmeno stato aiutato molto”.

”Penso che la stagione del Napoli sia del tutto positiva e che l’anno prossimo, con i soldi della Champions, con il suo lavoro il rendimento della squadra possa solo aumentare”.