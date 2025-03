La profezia di Tacchinardi sull’Inter in esclusiva: “Inzaghi e Marotta ne usciranno bene” | Ci ha preso in pieno

L’ex centrocampista della Juve, oggi opinionista, qualche mese fa in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato della situazione interista, vedendoci lungo.

L’Inter negli scorsi mesi, almeno in campionato, non ha convinto a pieno. La squadra sembrava avere la pancia piena, tanto che qualcuno aveva ipotizzato ad un vero flop in questa stagione. Qualcuno invece ci ha visto lungo, parlando di problemi momentanei della squadra nerazzurra.

“Ho vissuto un periodo simile – ci racconta in esclusiva Alessio Tacchinardi, per tanti anni centrocampista della Juventus –. Quando vinci un campionato l’anno dopo inconsciamente si fa un passettino in meno. Già negli allenamenti. Ma quel passetto, moltiplicato per tutta la squadra, poi incide”.

”Vincere e ripetersi è difficilissimo. Batoste come quella che l’Inter ha preso nel derby però fanno bene. Società e ambiente non devono fare casino e confusione. Ma Inzaghi e Marotta sono bravi, quindi penso che ne usciranno bene. A Napoli un anno fa non hanno saputo gestire questa fase”.

Così parlava dunque nei mesi scorsi Tacchinardi. Parole che ascoltate oggi sembrano una vera e propria profezia, visto che l’Inter ne è uscita alla grande ed è in corsa per vincere tutto.