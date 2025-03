La battaglia per la Champions infiamma la Premier League

A dieci giornate dal termine, la Premier League entra nel vivo con una corsa serrata per i posti che garantiranno l’accesso alla prossima Champions League. Con l’Inghilterra quasi certa di ottenere cinque slot europei grazie al miglior coefficiente UEFA, la competizione si fa spietata tra il terzo e il decimo posto. Otto squadre, racchiuse in appena nove punti, si contendono un piazzamento che potrebbe cambiare le prospettive economiche e sportive delle rispettive stagioni. Il weekend offre scontri diretti dal peso specifico elevatissimo.

Nottingham Forest a caccia di conferme

Ipswich – Nottingham Forest

Sabato, 16:00

Un’occasione da non perdere per il Nottingham Forest, che con 51 punti vede la possibilità di consolidare il terzo posto. La trasferta a Portman Road rappresenta un banco di prova per la squadra di Nuno Espirito Santo, che può contare su una rosa al completo, evento raro in una stagione finora segnata da continui problemi fisici. “Essere solidi e competitivi è la chiave”, avverte il tecnico portoghese. Dall’altra parte, l’Ipswich si gioca il tutto per tutto per evitare il baratro della retrocessione.

Brighton, un’insidia per il City

Manchester City – Brighton

Sabato, 16:00

L’Etihad Stadium si prepara ad accogliere un Brighton in grande forma, reduce da quattro vittorie consecutive e deciso a scalare posizioni verso la zona Champions. I seagulls, nonostante l’assenza del capitano Lewis Dunk, si affidano alla guida di Fabian Hürzeler per mettere in difficoltà un Manchester City che non può permettersi passi falsi. Dopo la sconfitta con il Nottingham, Guardiola ha suonato l’allarme: “Ogni partita è una finale. Dobbiamo essere al massimo per restare tra le prime cinque”. Un test fondamentale per i campioni in carica, alle prese con una stagione più complicata del previsto.

Derby londinese, Arsenal e Chelsea a confronto

Arsenal – Chelsea

Domenica, 14:30

Il derby di Londra è uno dei duelli più attesi del fine settimana. Il ricordo del 5-0 subito lo scorso anno brucia ancora per i blues, ma questa volta la storia potrebbe essere diversa. L’Arsenal di Mikel Arteta, privo di diversi attaccanti titolari, deve trovare soluzioni alternative per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. “Sarà un match difficile, molto equilibrato”, ammette il tecnico spagnolo. Sul fronte Chelsea, Enzo Maresca ha le idee chiare: “Finire tra i primi cinque e vincere la Conference League è il nostro obiettivo minimo”. Un bivio cruciale per due squadre con ambizioni altissime.

Tottenham, la rimonta continua

Fulham – Tottenham

Domenica, 14:30

Dopo l’accesso ai quarti di Europa League, il Tottenham vuole confermare il momento positivo nel derby contro il Fulham. Ange Postecoglou sottolinea il peso delle rotazioni, elemento chiave per mantenere alta l’intensità: “Abbiamo recuperato giocatori fondamentali, il che ci permette di essere più pericolosi in attacco”. Per il Fulham, in lotta per un posto in Europa, ogni punto può fare la differenza in una classifica cortissima.

United, occasione d’oro contro il Leicester

Leicester – Manchester United

Domenica, 20:00

Il Manchester United arriva al King Power Stadium con l’entusiasmo del 4-1 rifilato alla Real Sociedad in Europa League. Ma l’ostacolo Leicester non è da sottovalutare: i foxes, pericolosamente vicini alla zona retrocessione, si giocano il tutto per tutto per evitare un epilogo drammatico. Sotto pressione anche il tecnico Van Nistelrooy, il cui futuro sulla panchina dipende dai prossimi risultati. “Dobbiamo gestire le energie, alcuni giocatori hanno bisogno di riposo”, avverte Rúben Amorim, che potrebbe sorprendere con alcune rotazioni decisive.

La Premier League si avvicina alla fase più calda della stagione. Le prossime giornate saranno una corsa all’ultimo respiro per chi sogna l’Europa. Ma chi avrà la meglio?