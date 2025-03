De La Fuente sorprende tutti: tra i convocati della Spagna out Gavi e dentro la giovane rivelazione del Madrid!

La Spagna si prepara alla doppia sfida di Nations League contro l’Olanda, e lo fa con una lista di convocati che sorprende per alcune esclusioni eccellenti e nuovi ingressi inattesi. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte al doppio confronto con la squadra di Ronald Koeman, e le scelte non sono passate inosservate.

Il primo squillo di Raul Asencio

Tra le novità più rilevanti spicca il nome di Raul Asencio, difensore del Real Madrid, alla sua prima chiamata con la nazionale maggiore. Il centrale, cresciuto nella cantera del club blanco, ha disputato 14 partite in Liga e otto in Champions League in questa stagione, guadagnandosi la fiducia del selezionatore.

De la Fuente ha elogiato il suo percorso di crescita: “Raul stava facendo una stagione fantastica. Alcuni giocatori accelerano il loro sviluppo, ed è giusto premiare chi dimostra il valore sul campo”. Una filosofia chiara, che continua a puntare sui giovani talenti.

Gavi resta a casa: decisione inattesa

La mancata convocazione di Gavi ha fatto discutere. Il centrocampista del Barcellona, reduce da un lungo stop per la rottura del crociato, sembrava pronto a rientrare nel gruppo dopo 14 mesi di assenza, ma il CT ha preferito escluderlo, forse per precauzione.

Il tecnico ha sottolineato la difficoltà nel comporre una lista all’altezza delle aspettative: “Ci sono tanti giocatori che meriterebbero di essere qui. Abbiamo formato una squadra super competitiva, ed è sempre difficile fare delle scelte”. Un messaggio chiaro: il livello della Roja è altissimo e nessuno ha il posto garantito.

Asensio escluso nonostante il gran momento

Anche Marco Asensio, protagonista di un grande impatto con l’Aston Villa (sette gol in otto partite), non figura tra i convocati. Una decisione che sorprende, considerando la sua capacità di incidere nelle partite chiave. Il CT non ha fornito spiegazioni dettagliate sulla sua esclusione, ma l’impressione è che abbia preferito mantenere un gruppo più consolidato.

L’attesa per il doppio confronto con l’Olanda

La Spagna si troverà di fronte un’Olanda in piena ricostruzione, con Koeman deciso a riportare gli Oranje ai fasti del passato. Il primo atto si giocherà ad Amsterdam, mentre il ritorno avrà luogo il 23 marzo a Valencia, nello storico stadio di Mestalla.

De La Fuente si aspetta una battaglia fino all’ultimo minuto: “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Sarà una sfida aperta fino alla fine, e giocare il ritorno in casa potrebbe rivelarsi decisivo”.

Con una difesa rinnovata, talenti emergenti e qualche assenza pesante, la Roja si prepara a un appuntamento che potrebbe dire molto sul suo futuro. L’assenza di Gavi peserà? Raul Asencio saprà dimostrare di meritare questa occasione? La risposta arriverà dal campo.