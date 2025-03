Gotze fa doppietta, l’Eintracht travolge l’Ajax e conquista i quarti di Europa League

L’Eintracht Francoforte continua a scrivere la sua storia in Europa League con una prestazione travolgente che ha spazzato via l’Ajax, un tempo grande del calcio continentale. Il 4-1 inflitto ai Lancieri al Deutsche Bank Park ha suggellato una qualificazione mai davvero in discussione, confermando l’efficacia della squadra di Dino Toppmöller, capace di chiudere il doppio confronto con un complessivo 6-2.

Qualificazione mai in discussione

La partita ha avuto un padrone sin dai primi minuti. Il pressing alto e la rapidità nei movimenti dell’Eintracht hanno messo in crisi la squadra di Francesco Farioli, incapace di contenere le folate offensive tedesche. Dopo appena sette minuti, un’azione corale ha portato al vantaggio: la combinazione tra Hugo Ekitiké, Mario Götze e Jean-Mattéo Bahoya si è chiusa con la rete di quest’ultimo, capace di finalizzare con un sinistro preciso. Un avvio fulminante che ha subito indirizzato il match.

L’Ajax, già in difficoltà, ha visto i suoi problemi amplificarsi al minuto 25′. Il raddoppio è arrivato dai piedi di Götze, tornato protagonista nelle notti europee. Un lancio lungo di Robin Koch ha trovato il trequartista tedesco, che con un controllo perfetto ha eluso la difesa olandese prima di battere Matheus con freddezza. Un colpo durissimo per i Lancieri, privi di soluzioni per arginare l’intensità dei padroni di casa.

Finisce in goleada

Il dominio dell’Eintracht si è trasformato in goleada nella ripresa. Con l’Ajax incapace di reagire, al 59′ Ekitiké ha siglato il terzo gol con una splendida azione personale, superando due difensori prima di infilare il portiere avversario. Un gesto tecnico che ha di fatto chiuso la partita, nonostante il tentativo dei biancorossi di rientrare in gioco.

La rete di Kenneth Taylor, arrivata con un tiro da fuori area su assist di Mika Godts, ha acceso una piccola speranza per gli ospiti, ma ogni illusione di rimonta è stata cancellata definitivamente da un altro errore della difesa dell’Ajax. A suggellare la serata perfetta per i tedeschi ci ha pensato ancora Götze, approfittando di un’uscita avventata di Matheus per siglare il 4-1 con un pallonetto preciso. Il tedesco, eroe del Mondiale 2014, ha dimostrato di essere ancora decisivo nelle grandi occasioni.

Con questa vittoria, l’Eintracht conquista i quarti di finale e mantiene vivo il sogno di un’altra avventura trionfale in Europa League, come quella del 2022. La squadra di Toppmöller si conferma una delle più pericolose outsider del torneo. L’Ajax, invece, esce di scena con l’amarezza di chi ha visto sfumare un’opportunità, lasciando spazio a molte domande sul proprio futuro.

Ora l’Eintracht attende il sorteggio per scoprire chi sarà il prossimo ostacolo. Il cammino verso la gloria europea è ancora lungo, ma con un Götze così ispirato e un attacco in stato di grazia, tutto sembra possibile. E il meglio, forse, deve ancora venire.