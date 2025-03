Follia di Hummels, Roma fuori dall’Europa League: passa l’Athletic trascinato da super Nico Williams

L’Athletic Club conquista i quarti di finale dell’Europa League, ribaltando il punteggio dell’andata con una vittoria per 3-1 ai danni di una Roma ridotta in dieci uomini già nei primi minuti. La squadra di Ernesto Valverde chiude la doppia sfida con un complessivo 4-3, interrompendo la serie positiva dei giallorossi che durava da otto partite.

Una partenza in salita per la Roma

L’atmosfera del San Mamés è quella delle grandi occasioni, con il pubblico di casa che spinge fin dalle prime battute. L’Athletic parte aggressivo, consapevole della necessità di colmare lo svantaggio. La Roma, invece, prova a gestire il possesso e a spezzare il ritmo avversario, ma dopo appena dieci minuti arriva l’episodio che cambia la gara.

Un passaggio orizzontale molle e prevedibile viene intercettato da Maroan Sannadi, costringendo Mats Hummels a un intervento disperato. Il tedesco, in ritardo, manca l’intervento pulito e lascia i suoi in inferiorità numerica. Un errore doppio: il passaggio sbagliato e un intervento troppo impulsivo considerato che l’attaccante di casa hadi poco passato la metà campo. La Roma si trova così a dover difendere il vantaggio maturato all’Olimpico con un uomo in meno per oltre 80 minuti.

Il vantaggio basco nel momento più delicato

L’Athletic sente l’odore del sangue e aumenta la pressione. Nico Williams, tra i più ispirati, sfiora il gol con un destro potente che si stampa sul palo. Sannadi spreca una chance d’oro con un pallonetto impreciso. La Roma, pur soffrendo, sembra reggere fino all’intervallo, ma l’ultimo istante della prima frazione le è fatale.

I fratelli Iñaki e Nico Williams si scambiano di posizione, e la mossa di Valverde si rivela decisiva: un cross dalla sinistra trova Sannadi, che prolunga di testa per Nico Williams, il cui tiro deviato da Angeliño si insacca alle spalle di Svilar. La Roma torna negli spogliatoi con la sensazione di essere stata punita nel momento in cui credeva di aver scampato il pericolo.

Berchiche ribalta tutto, la Roma cede

Ranieri chiede ai suoi di mantenere la calma e la ripresa si apre con un sussulto romanista. Eldor Shomurodov, decisivo all’andata, entra e crea subito un brivido, involandosi verso la porta prima di essere fermato da un intervento provvidenziale di Agirrezabala. Ma è solo un’illusione: l’Athletic riprende il controllo e colpisce ancora.

Questa volta il colpo arriva su calcio piazzato. Alex Berenguer pennella un corner perfetto per la testa di Yuri Berchiche, il cui colpo di testa a giro non lascia scampo a Svilar. Il San Mamés esplode, l’Athletic è avanti nel punteggio complessivo e la Roma non sembra avere le forze per reagire.

Nico chiude i giochi, Paredes illude nel finale

Gli ultimi minuti vedono la Roma tentare una reazione, ma senza lucidità. Nico Williams si conferma il protagonista assoluto della serata e al minuto 85 manda i titoli di coda. Salta con facilità Gianluca Mancini, supera Svilar con un tocco morbido e sancisce la quinta vittoria consecutiva dell’Athletic in casa nella competizione.

Nel recupero, un rigore trasformato da Leandro Paredes regala ai giallorossi un’ultima illusione, ma il tempo è già scaduto. La Roma dice addio all’Europa League con un dato preoccupante: nelle ultime undici trasferte in questa competizione, non ha mai trovato la vittoria. Ora restano solo la Serie A e la lotta per un posto nell’Europa che conta. Ma la notte di Bilbao lascia più di qualche interrogativo…