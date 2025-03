Tigres, Cruz Azul e Los Angeles FC ai quarti di Concacaf Champions League: Messi conosce già il suo prossimo rivale

Nottata di ottavi di finale in Concacaf Champions League, con alcuni risultati importanti. Tigres e Cruz Azul hanno conquistato il pass per i quarti di finale della CONCACAF Champions Cup, imponendosi rispettivamente su FC Cincinnati e Seattle Sounders. Le squadre messicane hanno dimostrato solidità e concretezza, nonostante momenti di difficoltà che hanno rischiato di complicare il loro percorso. Soffre, ma stacca il pass per i quarti, anche il Los Angeles FC che nel finale rompe il sogno rimonta del Columbus Crew.

Tigres, rimonta e qualificazione

Il Tigres UANL, guidato dall’ex centrocampista argentino Guido Pizarro, ha avuto bisogno di una prestazione convincente per superare FC Cincinnati. Dopo l’1-1 dell’andata negli Stati Uniti, i messicani si sono imposti 3-1 nella sfida di ritorno, archiviando la pratica con un 4-1 complessivo.

L’inizio non è stato semplice: Cincinnati ha colpito al 18′, grazie a un’azione individuale di Luca Orellano e alla finalizzazione del brasiliano Evander. Tigres ha reagito immediatamente, spingendo con insistenza e trovando il pareggio con Ozziel Herrera. Nella ripresa, gli argentini Juan Brunetta e Nicolás Ibáñez hanno chiuso definitivamente il discorso qualificazione.

Ad attendere i Tigres ai quarti ci sarà il vincitore della sfida tra Herediano e LA Galaxy, con i costaricani avanti di misura dopo l’andata.

Cruz Azul, goleada e dominio

Se il Tigres ha dovuto sudare, il Cruz Azul ha avuto meno problemi nel liquidare il Seattle Sounders con un netto 4-1. Dopo lo 0-0 dell’andata, la squadra allenata da Vicente Sánchez ha accelerato nel match di ritorno, mostrando una superiorità evidente.

Il primo squillo è arrivato al 33′, con il colpo di testa di Carlos Rodríguez su cross di Gonzalo Piovi. Nel secondo tempo, il Cruz Azul ha aumentato il ritmo e al 71′ ha raddoppiato su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Ángel Sepúlveda. Il Seattle ha tentato di rimanere in partita con il gol di Danny Musovski al 74′, ma l’illusione è durata poco: nel finale, i messicani hanno dilagato con le reti di Luka Romero e Jorge Sánchez, chiudendo il match in goleada.

Ora, il Cruz Azul attende ai quarti la vincente del derby messicano tra Chivas Guadalajara e Club América, con le Chivas avanti di un gol dopo la gara d’andata.

LAFC, resistenza e qualificazione sofferta

A chiudere il quadro delle qualificazioni, il Los Angeles FC ha sofferto più del previsto contro il Columbus Crew, ma si è comunque garantito il passaggio del turno grazie al 3-0 dell’andata. La sconfitta per 2-1 nella sfida di ritorno non ha compromesso il cammino del club californiano, che ora affronterà un ostacolo ben più impegnativo: l’Inter Miami di Lionel Messi.

La partita si era messa in salita già al 10′, quando Jacen Russell-Rowe ha portato avanti Columbus su assist dell’ex Diego Rossi. Poco prima dell’intervallo, lo stesso Rossi ha trasformato un calcio di rigore, alimentando le speranze di rimonta del Crew. Il LAFC ha dovuto resistere fino al 96′, quando un contropiede di Denis Bouanga ha definitivamente spento le velleità degli avversari.

Ora, con Messi e compagni all’orizzonte, il cammino del LAFC si fa ancora più complesso. Riusciranno i campioni della MLS 2022 a fermare il fenomeno argentino?