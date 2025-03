Clamorosa rimonta dei coreani del Gwangju, Vissel Kobe eliminato a sorpresa nella AFC Champions League Elite

Il Vissel Kobe esce di scena dall’AFC Champions League Elite dopo una rimonta clamorosa del Gwangju FC, che ribalta il doppio svantaggio e si impone 3-0 nei tempi supplementari. Un’impresa che porta la firma di Jasir Asani, autore del gol decisivo al minuto 118. La squadra sudcoreana raggiunge così i quarti di finale con un 3-2 complessivo, mentre il club giapponese vede sfumare il sogno continentale.

La lenta costruzione di un crollo

L’inizio sembrava sotto controllo per il Vissel Kobe, forte del vantaggio maturato all’andata. Ma già al 18′ il Gwangju accorcia le distanze con Park Jeong-in, che sorprende il portiere Daiya Maekawa con un colpo di testa preciso su calcio di punizione battuto da Park Tae-jun. Un gol che riaccende l’entusiasmo della squadra di casa, ma che non cambia immediatamente l’inerzia della sfida.

Il tempo scorre, i minuti passano e il Vissel Kobe sembra reggere. Ma la tensione cresce e il destino prende una piega inaspettata. All’85′, una mano galeotta di Takuya Iwanami in area di rigore porta l’arbitro Abdulrahman Al-Jassim a indicare il dischetto. Asani non trema: palla da una parte, portiere dall’altra. Parità ristabilita, il Vissel Kobe vacilla.

Il colpo del ko nei supplementari

L’inerzia del match cambia definitivamente. Il Gwangju ci crede, attacca, spinge. Il Vissel Kobe arretra sempre più, quasi risucchiato dalla pressione avversaria. I rigori sembrano l’epilogo naturale, ma all’118′ Asani inventa il colpo che manda in delirio lo stadio: controllo, rientro sul sinistro, tiro potente da fuori area. La palla si infila sotto la traversa, Maekawa immobile.

“Era una partita difficilissima, ma sono felicissimo. Vincere 3-0 in casa in questo modo è incredibile”, ha dichiarato Asani, che raggiunge Anderson Lopes in vetta alla classifica marcatori del torneo con nove reti.

Kawasaki Frontale travolge lo Shanghai Shenhua

Se il Vissel Kobe esce di scena, il Kawasaki Frontale avanza con autorità. Dopo la sconfitta di misura subita all’andata, la squadra di Shigetoshi Hasebe si impone con un netto 4-0 sullo Shanghai Shenhua e ribalta la situazione con un complessivo 4-1.

La rimonta prende il via al 24′, quando Asahi Sasaki trova l’angolo giusto con un destro potentissimo da 18 metri. La ripresa è un monologo: Erison firma il raddoppio al 64′, approfittando di un assist perfetto dello stesso Sasaki. Poco dopo, Tatsuya Ito si infila tra difensore e portiere per siglare il terzo gol, prima che Marcinho, nel recupero, completi la goleada con un tap-in da pochi passi.

Il quadro dei quarti di finale

Con Kawasaki e Gwangju, ai quarti di finale ci saranno anche gli Yokohama F. Marinos e tre club dell’Arabia Saudita: Al-Hilal, Al Ahli e Al Nassr. Completano il quadro i qatarioti dell’Al Sadd e i thailandesi del Buriram United.

Il sorteggio è fissato per lunedì a Kuala Lumpur, mentre la fase finale del torneo si disputerà in sede unica, a Jeddah. La corsa alla gloria asiatica è ancora aperta, ma il Vissel Kobe non ne farà parte.