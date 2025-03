Ok al cambio nella lista UEFA, l’Ajax avrà il suo nuovo portiere in Europa League al posto di Pasveer

L’Ajax ha ottenuto un via libera straordinario dalla UEFA per sostituire l’infortunato Remko Pasveer con il brasiliano Matheus, portiere arrivato in prestito dallo SC Braga. Una decisione che esula dalle normali regole di registrazione e che aggiunge un nuovo capitolo a una stagione già complessa per il club di Amsterdam.

Pasveer, 41 anni, si è fermato per un problema all’inguine durante la gara d’andata contro l’Eintracht Francoforte, persa per 2-1. L’infortunio lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, costringendo l’Ajax a rivedere i piani tra i pali. Durante il match, era stato il terzo portiere, Jay Gorter, a prendere il suo posto.

Le regole UEFA parlano chiaro: un club può sostituire un portiere in lista solo se almeno due estremi difensori risultano indisponibili per almeno quattro settimane. Tuttavia, l’organismo che governa il calcio europeo ha concesso una deroga ai lancieri, permettendo l’inserimento di Matheus nella lista UEFA per le competizioni continentali.

L’arrivo di Matheus: un’opzione solida per l’Ajax

Matheus, 32 anni, non è un volto nuovo nelle competizioni europee. Con 58 presenze in Europa League, rientra tra i portieri più esperti della competizione. Il suo trasferimento all’Ajax risale a gennaio, quando il club olandese ha ceduto il tedesco Diant Ramaj al Borussia Dortmund, lasciando scoperta la casella di vice-Pasveer.

Da allora, Matheus ha già avuto modo di mettersi in mostra, collezionando tre presenze e mantenendo la porta inviolata in tutte le occasioni. Un impatto immediato che lo ha reso una soluzione più che affidabile per la formazione olandese, ora chiamata a ribaltare il risultato nel match di ritorno contro l’Eintracht.

Francoforte crocevia europeo per l’Ajax

La sfida di giovedì sera, con fischio d’inizio alle 18:45, diventa cruciale per le ambizioni europee dell’Ajax. Il club olandese, reduce da una stagione di alti e bassi, dovrà fare i conti con un’Eintracht Francoforte che gioca davanti al proprio pubblico e parte dal vantaggio ottenuto all’andata.

Matheus sarà chiamato a confermare la sua solidità tra i pali. La sua esperienza europea e il recente stato di forma potrebbero essere determinanti. Ma basterà il nuovo numero uno dell’Ajax a ribaltare il destino della squadra?

La risposta arriverà dal campo.