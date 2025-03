Il Borussia Dortmund rimonta in Francia ed elimina il Lille: ora c’è il Barcellona nei quarti di Champions

La notte del Borussia Dortmund, nel ritorno degli ottavi di Champions League, si era aperta con un presagio inquietante. Il cronometro segnava appena il sesto minuto quando un errore clamoroso di Gregor Kobel regalava al Lille il vantaggio. Jonathan David, sfruttando il recupero palla di Ismaily, infilava la porta tedesca con una facilità disarmante. Il pallone passava sotto le gambe del portiere svizzero, lasciando il Dortmund attonito, come se il fantasma della Bundesliga – dove la squadra naviga a metà classifica – si fosse materializzato anche in Europa.

Lille vicino al raddoppio

Il Lille, spinto dall’entusiasmo del pubblico del Stade Pierre-Mauroy, sfiorava il raddoppio con un’azione di Rémy Cabella, il cui tiro terminava alto. Poi, un salvataggio sulla linea di Alexsandro impediva a Julian Brandt di trovare il pareggio. L’equilibrio sembrava precario, ma il Borussia dava segnali di vita.

Se la Bundesliga sta offrendo loro poche soddisfazioni, il percorso europeo dei gialloneri ha un sapore diverso. L’inerzia del match cambiava lentamente, con il Dortmund sempre più presente nell’area avversaria. Serhou Guirassy e Brandt avevano due occasioni nette, ma il portiere del Lille, Lucas Chevalier, si opponeva con riflessi impeccabili. La porta francese sembrava stregata, e il primo tempo si chiudeva con un altro legno colpito, questa volta da Pascal Gross.

Rimonta nella ripresa

Poi, nella ripresa, la scossa. Emre Can, capitano dal carisma indiscutibile, si presentava sul dischetto per un rigore assegnato dopo un intervento falloso di Thomas Meunier su Guirassy. Il centrocampista tedesco non tremava e firmava il pareggio. L’inerzia del match virava definitivamente.

La pressione aumentava e al 65’ arrivava il colpo del sorpasso. Maximilian Beier, con un destro chirurgico, piegava la resistenza del Lille e mandava in delirio la panchina di Niko Kovac. Un colpo secco, preciso, che sanciva la rimonta. Il Lille non si arrendeva, si gettava in avanti alla ricerca disperata del pari. Akpom e David ci provavano ancora, ma senza successo. Il muro giallonero reggeva.

Quando l’arbitro fischiava la fine, il verdetto era chiaro: il Borussia Dortmund è ai quarti. Lì, ad attenderlo, troverà il Barcellona. Una sfida dal sapore europeo, una storia di destini intrecciati. E il Dortmund, nonostante tutto, è ancora in corsa.