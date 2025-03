Doccia fredda per il club di Serie A: il Manchester United fa muro, si chiude la trattativa

Il club inglese ha preso una decisione inaspettata in vista dell’estate. Un giocatore che era in orbita Serie A non verrà ceduto.

E’ una stagione da dimenticare per il Manchester United. I Diavoli Rossi non sono riusciti a superare, in FA Cup, il modesto Fulham, dovendo salutare anche una delle poche competizioni che avrebbe potuto salvare l’intera annata. Per il Fulham questo approdo ai quarti è un altro capitolo importante della loro storia, tuttavia la gloriosa parte rossa di Manchester sta vivendo un incubo.

Fuori dall’FA Cup dagli ottavi, 14° in Premier è rimasta la sola Europa League per salvare una stagione pessima. Sono anni che lo United versa in una situazione di difficoltà oggettiva. Sono arrivati tantissimi giocatori a caro prezzo che non hanno risposto con prestazioni di alto profilo. Dall’altra parte della Manica, quando la squadra più vincente della storia inglese ha deciso qualche mese fa di licenziare tra i 150 e i 200 dipendenti, è scoppiato un putiferio.

Jim Ratcliffe, comproprietario del club di Old Trafford, ha spiegato che la sessione estiva di calciomercato non verrà utilizzata per recuperare milioni di euro, come accaduto nel 2024. Il Napoli dallo United ha prelevato il centrocampista Scott McTominay, molto duttile e forte fisicamente, in grado di giocare sia da trequartista che da mediano. Abilissimo nel recupero palla, nei contrasti e nel posizionamento, era entrato nel giro della nazionale scozzese proprio grazie a prestazioni di altissimo profilo con lo United.

L’annuncio del Manchester United

Dopo la cessione di Scott McTominay i fan dello United si sono imbufaliti. “No, no. Non venderemo giocatori a causa della situazione finanziaria in cui ci troviamo. Il club era diventato troppo grande, quindi abbiamo ridotto il personale e concluderemo con un’organizzazione snella ed efficiente. Ecco come gestiremo i costi. Le decisioni dei giocatori saranno tutte incentrate su come migliorare le prestazioni. Tutto qui“, ha confessato Jim Ratcliffe, come riportato su Footmercato.net.

L’ala di piede destro, Alejandro Garnacho Ferreyra, quindi non arriverà a Napoli. E’ stato a lungo corteggiato dai partenopei che avrebbero voluto un giocatore molto forte per sopperire alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano è stato uno dei protagonisti dello scudetto. Non è la prima volta che il PSG decide di mettere le mani su uno dei pezzi pregiati della rosa azzurra. Garnacho è un giocatore veloce, tecnico e in possesso di un grande dribbling, si ispirerebbe a Cristiano Ronaldo. Per ora il suo rendimento non è, minimamente, paragonabile a quello del fenomeno di Madeira allo United. Per il Napoli, forse, non sarà una perdita il suo mancato arrivo.