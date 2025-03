Pari e patta tra Real Sociedad e Manchester United, la qualificazione ai quarti di Europa League si decide all’Old Trafford

L’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Manchester United e Real Sociedad si chiude con un pareggio per 1-1 che lascia il verdetto in sospeso. Un risultato che allunga l’incertezza su una sfida in bilico, in cui i Red Devils hanno evitato la sconfitta per l’ottava volta nelle ultime nove trasferte europee in terra spagnola.

La trasferta alla Reale Arena arrivava in un momento cruciale per la squadra di Ruben Amorim, reduce dalla dolorosa eliminazione ai rigori in FA Cup contro il Fulham. Con l’Europa League rimasta come unica strada percorribile per ottenere un trofeo e garantirsi l’accesso alle competizioni continentali della prossima stagione, la pressione sulle spalle dello United era evidente fin dal fischio d’inizio.

Convincente avvio dello United

Il primo squillo è stato di Alejandro Garnacho, che nei primi quindici minuti ha costretto Álex Remiro a una parata attenta. Un segnale che lasciava presagire un approccio deciso da parte degli inglesi, che hanno continuato a creare pericoli con Bruno Fernandes e Joshua Zirkzee. Tuttavia, la difesa basca ha retto l’urto grazie agli interventi provvidenziali di Aritz Elustondo, impedendo agli ospiti di trovare la rete prima dell’intervallo.

Nella ripresa, un’altra occasione sfumata per lo United: Garnacho, questa volta, ha cercato una conclusione da posizione defilata, trovando soltanto l’esterno della rete. Ma l’insistenza degli inglesi è stata infine premiata al 59’, quando Zirkzee, servito da un intelligente passaggio arretrato di Garnacho, ha piazzato il pallone nell’angolo con precisione chirurgica. Per l’attaccante olandese, si tratta del primo gol in Europa League con la maglia dei Red Devils.

La risposta dei baschi

Il vantaggio, però, è durato appena dieci minuti. La risposta della Real Sociedad è arrivata dagli undici metri, con Mikel Oyarzabal che ha spiazzato Andre Onana dopo un fallo di mano sanzionato a Fernandes. Il pareggio ha dato slancio ai padroni di casa, che hanno sfiorato il colpo grosso con Brais Méndez, il cui tiro da fuori ha chiamato Onana a una parata in tuffo, e con Orri Oskarsson, che ha sciupato un’occasione d’oro dopo un perfetto assist di Sheraldo Becker.

Nel finale, la pressione della Real si è fatta ancora più intensa. Oskarsson ha avuto un’ulteriore opportunità in pieno recupero, ma Onana si è opposto con un intervento decisivo, congelando il risultato sul pareggio e mantenendo inviolata l’imbattibilità dello United in questa edizione della competizione.

La qualificazione si deciderà a Old Trafford, dove il Manchester United sarà chiamato a una prova di forza per evitare una precoce eliminazione. Ma con una Real Sociedad capace di mettere in difficoltà i Red Devils e con il morale alto dopo aver riaperto i giochi, la sfida di ritorno promette scintille.