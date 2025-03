Manchester City, altra frenata: il Nottingham Forest piega i campioni d’Inghilterra

Un’altra battuta d’arresto per il Manchester City, che esce sconfitto dal City Ground e vede sfumare la possibilità di agganciare la terza posizione in classifica. Il Nottingham Forest, solido e concreto, si conferma la grande sorpresa della stagione e alimenta le proprie ambizioni europee con un successo dal peso specifico enorme. A decidere il match, un guizzo nel finale di Callum Hudson-Odoi, capace di punire una difesa incerta e un Ederson tradito dal proprio istinto.

Guardiola cambia, ma il City non sfonda

Dopo la sconfitta con il Tottenham, Guardiola ha provato a dare una scossa con due cambi nell’undici titolare: dentro Bernardo Silva e Foden, fuori Kovacic e Marmoush, per la prima volta in panchina dal suo arrivo in Premier. Dall’altra parte, il Forest si è affidato alla stessa formazione che aveva bloccato l’Arsenal, con il solito Chris Wood riferimento offensivo.

Il City ha preso il controllo fin dai primi minuti, ma la squadra di Nuno Espírito Santo ha saputo resistere con ordine. L’errore di Wood al 7’ ha spalancato una chance a Haaland, il cui tiro è stato respinto dalla difesa avversaria. Poco dopo, un bolide di Nico González ha scheggiato il palo, lasciando il City con la sensazione di un dominio sterile. Foden, Silva e Doku hanno cercato il guizzo, ma il Nottingham ha saputo chiudere ogni spazio, con un Ola Aina impeccabile su Doku e un centrocampo sempre pronto a raddoppiare.

Hudson-Odoi, la svolta che pesa

Nella ripresa, il Forest è rientrato in campo con maggiore convinzione e ha sfiorato il vantaggio al 64’ con un destro insidioso di Gibbs-White, respinto con difficoltà da Ederson. Tre minuti più tardi, la vera occasione: Hudson-Odoi, con un tiro improvviso e violento, ha trovato una deviazione provvidenziale del portiere brasiliano, che ha spinto il pallone sul palo.

Guardiola ha provato a rimescolare le carte, affidandosi a De Bruyne e Marmoush. Ma il belga, al rientro dopo un infortunio, non è riuscito a trovare il varco giusto. Il City ha continuato a cercare la via del gol, ma senza lucidità. E proprio nel momento in cui la partita sembrava avviarsi verso un pareggio, è arrivata la giocata decisiva.

Hudson-Odoi ha ricevuto palla sulla trequarti, ha puntato Gvardiol e, sfruttando una marcatura troppo morbida, si è aperto lo spazio per concludere. Ederson, eroe fino a quel momento, ha commesso l’errore fatale: si è lasciato sorprendere sul proprio palo, toccando il pallone senza deviarlo fuori dallo specchio della porta. Esplosione di gioia per il City Ground, gelo sulla panchina di Guardiola.

City a meno quattro, ora è crisi?

Il gol ha cambiato completamente il volto della serata. Il Manchester City ha provato a reagire, ma senza ordine. L’ultima chance è capitata sui piedi di Kovacic, che in pieno recupero ha calciato alle stelle, vanificando ogni speranza. Al triplice fischio, il Nottingham Forest si è preso una vittoria pesantissima, portandosi a quattro punti di vantaggio sui campioni d’Inghilterra.

In casa City, il momento è delicato. La sconfitta pesa non solo in classifica, ma anche sul morale. Guardiola, che prima del match aveva minimizzato l’eventuale mancata qualificazione in Champions League, si è ritrovato con lo sguardo perso nel vuoto. La sua squadra, che fino a pochi mesi fa sembrava invincibile, appare fragile e incapace di trovare soluzioni.

E adesso? La prossima giornata potrebbe già essere decisiva. Il City è chiamato a una reazione immediata, ma il Forest ha dimostrato che nulla è scontato in questa Premier League. La corsa al vertice si complica, e la stagione del Manchester City sembra appesa a un filo.