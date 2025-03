I tifosi del Liverpool vogliono far giocare Gerrard per fargli vincere (finalmente) la Premier League!

L’immagine che ancora brucia nella memoria dei tifosi del Liverpool è quella di un attimo di sfortuna, un episodio isolato che però ha cambiato la storia. 27 aprile 2014, Anfield Road: Steven Gerrard, il capitano, la leggenda, scivola e lascia campo aperto a Demba Ba, che non sbaglia davanti a Simon Mignolet. Un singolo errore che consegna il titolo al Manchester City e spezza il sogno di un’intera generazione di tifosi. La Premier League, l’unico trofeo sfuggito nella straordinaria carriera del numero 8, diventa un’ossessione.

Oggi, undici anni dopo, un’idea folle, nata quasi per gioco tra i tifosi del Liverpool, sta riaccendendo quella speranza.

Un’idea surreale, ma possibile?

Sui social ha preso piede un movimento tanto sentimentale quanto bizzarro: riportare Gerrard in campo per almeno cinque partite prima della fine della stagione. Il motivo? Secondo il regolamento della Premier League, un calciatore ha diritto a vedersi assegnato il titolo in caso di almeno cinque presenze nel corso della stagione. Il Liverpool, attualmente leader del campionato, è in corsa per conquistare il trofeo e i tifosi sognano di rivedere il loro ex capitano, anche solo per un minuto, in quelle cinque sfide decisive.

Il tecnico Arne Slot, che a fine stagione sostituirà Jurgen Klopp, non ha rilasciato commenti su quella che sembra più una trovata romantica che un’operazione realistica. Gerrard, oggi allenatore dell’Al-Ettifaq in Arabia Saudita, non ha fatto dichiarazioni ufficiali, ma il solo fatto che se ne parli riporta a galla vecchie emozioni.

Il peso della storia

Per il Liverpool, la Premier League è un trofeo che ha sempre avuto un valore speciale. Dopo il dominio degli anni ’70 e ’80, i Reds hanno vissuto un’astinenza durata trent’anni, interrotta solo nel 2020, quando la squadra di Klopp riportò il titolo ad Anfield. Per Gerrard, però, quel trionfo arrivò troppo tardi: l’ex capitano aveva già lasciato il club nel 2015, dopo una vita intera con la maglia rossa addosso.

L’idea di assegnargli finalmente quel titolo, seppur con un escamotage, ha un fascino che va oltre il semplice gesto simbolico.

Una speranza che si spegnerà?

Realisticamente, le possibilità che questo scenario si concretizzi sono minime. Il Liverpool è nel pieno della corsa al titolo e difficilmente Slot sacrificherebbe anche solo una sostituzione per una scelta puramente sentimentale. Eppure, nel calcio, la logica non ha sempre l’ultima parola.

L’eco della richiesta dei tifosi continua a crescere, così come l’attesa di sapere se questo sogno impossibile potrà trasformarsi in realtà. Per ora, resta solo una domanda sospesa nell’aria di Anfield: Steven Gerrard riuscirà, in qualche modo, a vincere finalmente la sua Premier League?