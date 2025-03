Grossi problemi in difesa per l’Athletic Bilbao in vista del ritorno con la Roma

L’Athletic Bilbao si trova ad affrontare un problema cruciale in vista del ritorno contro la Roma, snodo decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La gara d’andata all’Olimpico ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto nel reparto difensivo, dove Ernesto Valverde dovrà operare senza due pedine fondamentali.

La squalifica di Yeray

La situazione più critica riguarda Yeray Álvarez, assente certo per il match di San Mamés. Il difensore di Barakaldo ha rimediato un’espulsione pesante, frutto di due ammonizioni, la prima arrivata dopo un fallo su Rensch al 19’ e la seconda all’85’. Una doppia ingenuità che costringerà il tecnico basco a ridisegnare la difesa.

Ma non è tutto. Se la squalifica di Yeray era prevedibile, ben più preoccupante è la condizione di Dani Vivian. Il centrale si è fermato per un infortunio muscolare al 21’ della gara d’andata, mentre inseguiva Dovbyk. La sua uscita dal campo, sostituito da Paredes, ha subito fatto temere il peggio, e le parole di Valverde non lasciano spazio a molte speranze: “È un problema muscolare, vedremo l’entità dell’infortunio”.

Chi giocherà al centro della difesa?

Lo scenario, quindi, si complica: senza Yeray e con Vivian praticamente fuori dai giochi, il reparto arretrato sarà affidato a Aitor Paredes e Unai Nuñez. Quest’ultimo non ha visto il campo dalla sfida con il Besiktas del 22 gennaio, un’assenza prolungata che solleva più di una perplessità sulla sua tenuta fisica e sul ritmo partita.

L’unico lato positivo arriva dalla gestione delle ammonizioni. Due dei tre giocatori a rischio diffida, Oscar De Marcos e Yuri Berchiche, non sono stati sanzionati e saranno regolarmente a disposizione per il ritorno. Diverso il caso di Vivian, il cui cartellino giallo all’Olimpico ha perso di significato di fronte all’infortunio.

San Mamés si prepara dunque a una notte carica di tensione. L’Athletic, privo di due pilastri in difesa, dovrà trovare nuove certezze per contrastare la Roma e tenere vivo il sogno europeo. Ma basterà?