Roma-Athletic Bilbao, per molti una finale di Europa League anticipata

Roma e Athletic Bilbao si ritrovano faccia a faccia in una sfida che vale più di un semplice passaggio del turno. Gli ottavi di finale di Europa League mettono di fronte due squadre in un momento chiave della loro stagione: i giallorossi con il vento in poppa grazie alla gestione Ranieri, i baschi a caccia di un risultato utile per mantenere vivo il sogno di giocare la finale a San Mamés.

L’Olimpico, un fortino per la Roma

La Roma arriva alla sfida con numeri che parlano chiaro. Dieci vittorie nelle ultime undici partite casalinghe ufficiali, un rendimento che ha trasformato l’Olimpico in un bunker quasi inespugnabile. L’ultimo successo, il 2-1 contro il Como, ha consolidato il momento positivo della squadra di Ranieri, che ha raccolto 30 punti nelle 15 partite di campionato sotto la sua guida, più del doppio rispetto alla media precedente.

In Europa, i giallorossi hanno costruito il loro cammino grazie a una serie di prestazioni solide, culminate nella vittoria in rimonta contro il Porto nei playoff. Paulo Dybala è stato il grande protagonista con una doppietta che ha acceso l’entusiasmo della piazza. E se l’argentino è l’uomo simbolo, Dovbyk è il terminale offensivo che Ranieri ha saputo valorizzare al massimo.

L’Athletic cerca il colpo esterno

Per l’Athletic Bilbao, la trasferta romana arriva in un momento di riflessione. La sconfitta contro l’Atlético Madrid ha interrotto una striscia positiva di sei risultati utili, ma la squadra di Valverde ha dimostrato di sapersi rialzare in questa stagione. Sei vittorie su sette in Europa League parlano di una squadra che sa come affrontare le notti europee.

La chiave sarà la capacità di concretizzare le occasioni create. L’Athletic ha segnato 15 gol nella competizione con un xG di appena 10,4, un dato che racconta di una squadra capace di andare oltre le aspettative. In campo ci sarà anche Oihan Sancet, capocannoniere della squadra con 14 gol stagionali, sebbene il tecnico basco possa decidere di non rischiarlo dal primo minuto per preservarlo.

Dybala contro Sancet, duello a distanza

La sfida potrebbe decidersi nei dettagli, e in particolare nei piedi dei giocatori più talentuosi. Dybala e Sancet, due giocatori con caratteristiche diverse ma entrambi determinanti per le sorti delle rispettive squadre. L’argentino ha già dimostrato di saper essere decisivo nei momenti cruciali, mentre il basco ha il vizio del gol soprattutto in trasferta: gli ultimi quattro li ha segnati tutti nella ripresa.

L’Athletic sa che portare un risultato positivo a San Mamés potrebbe cambiare il corso della qualificazione. La Roma, invece, vuole far valere il fattore campo per chiudere il discorso già all’andata. Due filosofie a confronto, un verdetto ancora tutto da scrivere. La notte dell’Olimpico è pronta a emettere il primo giudizio.