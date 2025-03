Real Sociedad-Manchester United, i baschi vogliono spezzare l’incantesimo

La Real Sociedad non ha mai battuto il Manchester United. Sei incontri ufficiali, nessuna vittoria. Stasera, alla Reale Arena, ha la possibilità di riscrivere la storia e di proseguire il proprio cammino europeo in una stagione che ha già visto troppi alti e bassi. Ma c’è un problema: dall’altra parte c’è una squadra ferita, che ha nell’Europa League l’unico salvagente per evitare un naufragio stagionale. La tensione è palpabile.

Una sfida che pesa più di una qualificazione

La squadra di Imanol Alguacil arriva all’appuntamento con il peso delle due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Barcellona. Se il campionato si sta rivelando un terreno sempre più insidioso, la coppa rappresenta un’ancora di salvezza. La Real può contare su un rientro importante: Mikel Oyarzabal, leader tecnico e carismatico. Con lui, anche Aguerd, Zubimendi e Sucic sono stati convocati, segnale che lo staff tecnico non vuole lasciare nulla al caso.

Dall’altra parte, il Manchester United si presenta a San Sebastián in condizioni precarie. Ruben Amorim deve fare i conti con un organico ridotto all’osso: senza Maguire e Ugarte, con soli 18 convocati, i Red Devils dovranno reinventarsi. L’andamento in Premier League è disastroso, ma in Europa la squadra inglese ha dimostrato di avere ancora qualche risorsa: imbattuta nel torneo, è riuscita a mantenere vivo il sogno continentale nonostante le difficoltà.

Anoeta, un tabù da sfatare

La storia non sorride ai padroni di casa. Nelle precedenti sfide disputate tra le mura amiche, la Real Sociedad non ha mai segnato al Manchester United. Un dato che pesa, ma che potrebbe essere ribaltato da una squadra che ha trovato la via del gol in tutte le partite europee giocate in stagione. Inoltre, Anoeta è diventato un fortino difficile da espugnare: solo due sconfitte nelle ultime 14 partite ufficiali, un dettaglio che spinge la Real a credere nell’impresa.

Il Manchester United, però, ha già dimostrato di poter essere letale in trasferta contro le spagnole: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime otto partite giocate in terra iberica. Tuttavia, l’ultimo precedente dice altro: 3-0 subito dal Siviglia, un crollo che ha lasciato cicatrici profonde. Oggi, l’incognita più grande riguarda la tenuta difensiva: senza Maguire, la retroguardia dovrà fare gli straordinari per arginare le offensive basche.

Gli uomini chiave

La sfida si giocherà molto sulle individualità. In casa Real Sociedad, occhi puntati su Brais Méndez, unico giocatore a vantare un gol contro il Manchester United. La sua capacità di inserirsi tra le linee potrebbe essere l’arma in più per scardinare la difesa inglese. Tra gli ospiti, il nome da segnare in rosso è quello di Bruno Fernandes: 24 partecipazioni a gol stagionali tra reti e assist, leader indiscusso in un gruppo che fatica a trovare alternative affidabili.

Un dettaglio statistico che potrebbe pesare: il Manchester United ha segnato nel primo tempo in una sola delle ultime cinque partite di Europa League. Segnale di un avvio spesso contratto, un fattore su cui la Real potrebbe fare leva per indirizzare la gara sin dai primi minuti.

Novanta minuti per riscrivere la storia

Questa sera, a San Sebastián, la Real Sociedad ha un’occasione irripetibile. Davanti ai propri tifosi, contro una squadra gloriosa ma fragile, può cambiare la narrativa di un confronto finora amaro. Il Manchester United, dal canto suo, gioca con il peso della disperazione: una stagione già compromessa e la necessità di non fallire anche quest’ultimo obiettivo.

Il calcio, si sa, non è solo questione di numeri e statistiche. C’è sempre spazio per la sorpresa, per l’imprevisto. E se questa sera fosse la notte in cui la Real Sociedad si libera finalmente del suo demone?