Manchester City, Aké si frattura il piede: Guardiola perde un altro difensore

La stagione del Manchester City sta prendendo una piega sempre più complicata. Non solo per il rendimento altalenante in Premier League e l’uscita prematura in Champions, ma anche per la serie infinita di infortuni che stanno minando la stabilità della squadra di Pep Guardiola. L’ultima tegola si chiama Nathan Aké. Il difensore olandese è stato operato per una frattura al piede destro, un problema che lo tormentava da mesi e che lo ha costretto a lasciare il campo all’intervallo dell’ultima sfida di FA Cup contro il Plymouth (3-1).

Una difesa decimata

Se c’è un reparto che Guardiola non riesce a mantenere integro, è senza dubbio la difesa. Con Akanji e Stones già ai box, la perdita di Aké riduce ulteriormente le opzioni disponibili. Il tecnico catalano si trova così costretto a reinventare continuamente l’assetto della retroguardia, adattando giocatori fuori ruolo o sperimentando nuove soluzioni tattiche.

L’olandese ha affidato ai social il suo stato d’animo, pubblicando una foto dal letto d’ospedale accompagnata da un messaggio di speranza: “Questa è stata una stagione molto frustrante per me, ma l’operazione è andata bene. Ora riposo e recupero. Ci vediamo presto, Cityzens”.

Numeri impietosi

I numeri raccontano il peso delle assenze. Aké ha collezionato appena 18 presenze stagionali, frenato da continui problemi fisici. Una costante che si ripete in una stagione già compromessa dalla fragilità di molti dei suoi compagni di reparto. Il City, abituato a dominare, si ritrova così a rincorrere tra difficoltà inattese e una rosa sempre più ristretta.

Guardiola alla ricerca di soluzioni

La domanda ora è inevitabile: fino a che punto questi infortuni incideranno sul rendimento della squadra? Con la stagione che entra nella sua fase decisiva, il City non può permettersi ulteriori passi falsi. La pressione aumenta, e Guardiola dovrà trovare una risposta. Ma con quali uomini?