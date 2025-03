FA Cup, anche il Nottinham Forest ai quarti, decisiva la gran parata di Sels ai rigori! [VIDEO]

Il Nottingham Forest prosegue il suo cammino in FA Cup, ma lo fa al termine di una serata sofferta, risolta solo ai calci di rigore. Contro un Ipswich Town coriaceo, la squadra di Nuno Espírito Santo ha dovuto sudare fino all’ultimo istante prima di strappare il pass per i quarti di finale, dove troverà il Brighton.

Equilibrio e tensione: un ottavo di finale senza certezze

L’incontro, disputato al City Ground, si è rivelato una battaglia più complessa del previsto per il Nottingham Forest, incapace di imporsi nei tempi regolamentari. Nonostante una supremazia territoriale evidente, i padroni di casa hanno faticato a rendersi pericolosi, chiudendo la prima frazione senza tiri nello specchio. Un dato insolito per una squadra con ambizioni elevate, che ha lasciato all’Ipswich Town il compito di testare per primo i riflessi del portiere belga Matz Sels.

L’inerzia della gara è cambiata dopo l’intervallo. Al minuto 53, un calcio d’angolo battuto con precisione ha trovato la testa di George Hirst, libero sul secondo palo: l’1-0 per gli ospiti ha gelato il pubblico di casa.

La risposta del Forest e l’incubo supplementari

Scosso dallo svantaggio, il Forest ha accelerato i ritmi e al 68′ ha ristabilito la parità con un colpo di testa preciso di Ryan Yates, su assist di Anthony Elanga. L’entusiasmo ritrovato non è bastato per completare la rimonta nei 90 minuti regolamentari, con il match che si è trascinato ai supplementari senza altri squilli decisivi. La stanchezza ha preso il sopravvento, con entrambe le squadre incapaci di trovare il colpo del k.o.

La lotteria dei rigori e il guizzo di Sels

Quando il triplice fischio ha sancito il ricorso ai rigori, la tensione è salita alle stelle. I primi quattro esecutori di entrambe le squadre hanno trasformato con freddezza, lasciando tutto nelle mani degli ultimi due tiratori.

Sul 4-4, Callum Hudson-Odoi ha segnato il quinto rigore per i padroni di casa, mettendo tutta la pressione sulle spalle di Jack Taylor. Il centrocampista dell’Ipswich ha provato a mantenere viva la speranza, ma il suo tentativo è stato intercettato dal volo plastico di Matz Sels, che ha respinto il pallone e scatenato la festa del City Ground.

Quarti di finale: il Forest attende il Brighton

Grazie al successo dagli undici metri, il Nottingham Forest raggiunge i quarti di finale, dove affronterà il Brighton in trasferta. La competizione entra nel vivo e la squadra di Nuno Espírito Santo sa di dover alzare il livello per continuare il sogno in FA Cup. Il cammino è ancora lungo, ma dopo una serata così intensa, una certezza rimane: questo Forest non ha paura di lottare fino all’ultimo respiro.