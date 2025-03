Andata ottavi AFC Champions League, Yokohama Marinos di misura a Shanghai: decide Anderson Lopes [VIDEO]

Un colpo di testa sotto misura di Anderson Lopes decide l’andata degli ottavi di finale della AFC Champions League tra Yokohama F. Marinos e Shanghai Port. Il brasiliano firma il gol dell’1-0, ma il ritorno in Giappone lascia ancora aperta la sfida per un posto nei quarti.

Giapponesi in controllo

Il Marinos di Steve Holland domina gran parte della partita, ma spreca diverse occasioni per chiudere i giochi. Il portiere dello Shanghai Port, Yan Junling, tiene in vita i suoi con una serie di interventi determinanti, già a partire dal decimo minuto, quando nega il vantaggio proprio a Lopes. Alla mezz’ora, però, l’attaccante trova il guizzo vincente: Daiya Tono gli serve un pallone perfetto e il brasiliano, lasciato inspiegabilmente libero, colpisce di testa senza lasciare scampo al portiere avversario. Con questa rete, Lopes raggiunge quota sette gol nel torneo, diventando il miglior marcatore della competizione.

Nonostante il controllo del gioco, il Marinos non riesce ad aumentare il divario. Nel finale, Yan si oppone prima a Yan Matheus, poi ancora a Lopes con un intervento in tuffo che tiene accese le speranze dello Shanghai Port in vista del ritorno. Il vantaggio è minimo, e l’International Stadium di Yokohama sarà il teatro di una sfida in cui i giapponesi dovranno dimostrare di saper gestire la pressione.

Le altre sfide

Intanto, nell’altro ottavo di finale della giornata, il Buriram United non va oltre lo 0-0 in casa contro il Johor Darul Ta’zim. La partita in Thailandia vive pochi sussulti, ma è il giovane attaccante Suphanat Mueanta a sfiorare il colpo decisivo al 65’, quando il suo colpo di testa viene deviato sopra la traversa dal portiere ospite Andoni Zubiaurre.

Il ritorno si giocherà martedì prossimo in Malesia, dove il JDT proverà a sfruttare il fattore campo per raggiungere i quarti. Stesso obiettivo per lo Shanghai Port, chiamato a ribaltare il punteggio in casa del Marinos per evitare un’eliminazione anticipata.

Le squadre vincitrici accederanno al sorteggio di Kuala Lumpur del 17 marzo, che vedrà otto club – quattro da Est e quattro da Ovest – competere per il trofeo. Ma il destino della competizione si deciderà più avanti, con le fasi finali centralizzate a Jeddah, in Arabia Saudita. Quarti di finale il 25 e 26 aprile, semifinali il 29 e 30, e una finale programmata per il 3 maggio.

Il Marinos ha un piede nei quarti, ma guai a pensare che sia già fatta. Shanghai Port, in trasferta, avrà una sola possibilità per ribaltare tutto.