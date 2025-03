Senza Ronaldo, l’Al Nassr di Pioli delude in Iran nell’andata degli ottavi di AFC Champions League

Una notte di attese disilluse all’Azadi Stadium di Teheran, dove l’Al Nassr ha dovuto accontentarsi di un pareggio senza reti nell’andata degli ottavi di finale dell’AFC Champions League Elite. L’assenza di Cristiano Ronaldo, rimasto a Riyadh per riposare dopo la recente sconfitta in campionato, ha pesato più del previsto.

Il tecnico Stefano Pioli, alla guida del club saudita, aveva puntato sul nuovo acquisto Jhon Duran per colmare il vuoto lasciato dal capitano. Ma il colombiano, arrivato a gennaio dall’Aston Villa, ha vissuto una serata complicata, sprecando diverse occasioni che avrebbero potuto cambiare il corso del match.

Duran spreca, Hosseini resiste

Il primo squillo arriva al 20’, quando Duran si infila nella difesa avversaria e si presenta davanti al portiere Hossein Hosseini. Il tiro, però, è centrale e facile preda dell’estremo difensore iraniano. Sulla ribattuta, Ayman Yahya prova a ribadire in rete, ma il suo tentativo viene respinto sulla linea.

Pochi minuti dopo, una nuova occasione. Angelo Gabriel, ex ala del Chelsea, gli serve un pallone perfetto in area. Duran ci prova di prima intenzione, ma ancora una volta il suo tiro è debole e Hosseini non si lascia sorprendere.

L’Al Nassr, pur padrone del possesso, fatica a scardinare la difesa iraniana e nel secondo tempo la frustrazione si fa evidente. Al 59’, Marcelo Brozovic illumina con un lancio in profondità per Duran, che tenta un pallonetto sul portiere in uscita. Il colpo, però, è impreciso e l’azione sfuma.

Un finale amaro per l’Al Nassr

L’ultima, grande chance arriva al 69’. Con Hosseini fuori posizione, Duran riesce a girarsi in area, ma il suo tiro colpisce il palo. Poco dopo, un altro errore: il colombiano si allarga sulla sinistra e calcia alto, tra la disperazione dei compagni.

L’Esteghlal, che aveva già incrociato l’Al Nassr nella fase a gironi subendo una sconfitta, ha mostrato una solidità difensiva invidiabile, nonostante il divario tecnico sulla carta. Il ritorno a Riyadh tra sette giorni sarà decisivo e Pioli spera di poter contare su Cristiano Ronaldo, autore di sei gol in cinque presenze nella competizione. La sua assenza si è fatta sentire, e il match di ritorno potrebbe avere un volto completamente diverso…