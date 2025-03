MLS, senza Messi è Suarez a prendersi la scena nell’Inter Miami

L’Inter Miami dimostra di poter vincere anche senza Lionel Messi. La squadra della Florida travolge il Houston Dynamo con un netto 1-4, trascinata da un Luis Suárez in grande spolvero e da un ispirato Telasco Segovia, autore di una doppietta.

Una vittoria costruita in pochi minuti

L’assenza del fuoriclasse argentino non ha condizionato l’Inter Miami, che ha chiuso la partita già nel primo tempo. Dopo appena sei minuti, Segovia sfrutta un errore difensivo del Dynamo e porta in vantaggio la squadra di Javier Mascherano. Poco dopo, è il turno di Tadeo Allende, che finalizza un perfetto contropiede con un sinistro chirurgico all’incrocio dei pali. Il 3-0 arriva prima dell’intervallo, con Segovia che approfitta di una difesa di Houston in evidente difficoltà.

Suárez, leadership ed esperienza

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Luis Suárez. L’attaccante uruguaiano, a 38 anni, dimostra ancora una volta il suo istinto da goleador con un movimento perfetto in area e un sinistro imprendibile per il portiere avversario. Non solo un gol, ma anche tre assist, a conferma del suo ruolo centrale nel progetto tecnico di Mascherano. Nicolás Lodeiro segna nel finale il gol della bandiera per i texani, ma la partita era già ampiamente compromessa.

Un Inter Miami sempre più competitivo

Dopo il pareggio per 2-2 all’esordio contro il New York City, questa vittoria rappresenta un chiaro segnale per la MLS. Con un organico che può contare su elementi di grande esperienza come Sergio Busquets, Jordi Alba e Suárez, il club di David Beckham si candida a un ruolo di primo piano nella stagione. E il tutto senza dover fare affidamento sulla stella più luminosa: Messi.

Prossimi appuntamenti

L’Inter Miami tornerà in campo domenica per affrontare il Charlotte, ma prima sarà impegnato nell’andata degli ottavi di finale di Concacaf Champions Cup, giovedì, contro i giamaicani del Cavaliers. Una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni internazionali del club.

Nel frattempo, una domanda resta sospesa: se questa squadra riesce a vincere così senza Messi, cosa potrebbe succedere quando l’argentino tornerà in campo?