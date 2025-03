Joao Cancelo ko: l’Al-Hilal e il Portogallo perdono un pilastro [VIDEO]

Pessime notizie per Joao Cancelo e per l’Al-Hilal. Il difensore portoghese dovrà restare ai box per almeno due mesi a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, un problema che non solo lo costringerà a saltare sfide cruciali con il club saudita, ma gli impedirà anche di prendere parte al quarto di finale di Nations League contro la Danimarca.

L’annuncio è arrivato direttamente dal club saudita attraverso i propri canali ufficiali: “Le analisi hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio, Cancelo seguirà un programma di riabilitazione di otto settimane“. Un colpo durissimo per il tecnico Jorge Jesus, che perde uno degli elementi più affidabili della sua retroguardia proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase decisiva.

Un’assenza pesante

Cancelo, approdato all’Al-Hilal in estate dopo l’esperienza al Manchester City, ha avuto un impatto significativo sulla squadra. In 31 partite giocate tra tutte le competizioni ha realizzato due reti e fornito 11 assist, numeri che certificano il suo ruolo chiave nel gioco offensivo e difensivo della formazione araba. Ora, senza il laterale lusitano, il club saudita dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere alto il rendimento.

L’Al-Hilal è attualmente secondo nella Saudi Pro League con 51 punti, sei in meno rispetto ai rivali dell’Al-Ittihad. La squadra di Jorge Jesus si prepara inoltre ad affrontare il Pakhtakor, negli ottavi di finale della AFC Champions League Elite. Un crocevia stagionale in cui l’assenza di Cancelo potrebbe pesare più del previsto.

Galeno, com uma enorme atitude de fair-play, mais uma vez, após o seu adversário, João Cancelo, se ter lesionado, parou a jogada para o jogador ser assistido. 👏🏼 pic.twitter.com/jUJ1pSuoAP — fcporto_.fas (@fcportofas19) March 2, 2025

Un doppio danno

Il problema fisico del difensore non riguarda solo il suo club, ma anche il Portogallo. La selezione guidata da Roberto Martínez dovrà rinunciare a Cancelo per la sfida contro la Danimarca, in un quarto di finale che potrebbe determinare il cammino della Nazionale nella Nations League. Con la sua esperienza e la sua duttilità, il laterale era una pedina insostituibile nello scacchiere tattico dei lusitani.

E adesso?

L’Al-Hilal dovrà fronteggiare questa assenza con soluzioni interne o affidandosi a giocatori meno utilizzati. La corsa al titolo in Arabia e il sogno continentale si complicano. Per Cancelo, invece, inizia un percorso di recupero lungo e delicato. Riuscirà a tornare al massimo della forma prima della fine della stagione?