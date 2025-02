L’incredibile stagione di Salah: ecco tutti i record battuti dall’egiziano

Certe imprese non si limitano a essere raccontate. Restano impresse nella memoria collettiva, scolpite nel tempo come riferimenti assoluti. Mohamed Salah sta vivendo una di quelle stagioni destinate a essere ricordate, un’annata che lo ha già proiettato tra i giganti della Premier League.

La vittoria del Liverpool contro il Manchester City, in quello che avrebbe dovuto essere uno scontro tra titani, ha avuto un protagonista assoluto. Un gol, un assist e un dominio tecnico che hanno reso l’Etihad il palcoscenico ideale per un nuovo capitolo della sua leggenda. Con 25 reti e 15 assist, Salah ha raggiunto numeri che, fino a oggi, appartenevano solo a Leo Messi nella stagione 2014-15. E il dato assume un peso ancora maggiore se si considera che ai Reds restano ancora undici partite da giocare.

Numeri da fuoriclasse, traguardi da leggenda

L’egiziano, arrivato ad Anfield nel 2017, non ha mai smesso di riscrivere i libri di storia del club. Con 241 gol in tutte le competizioni, ha raggiunto Gordon Hodgson e ora guarda ai due miti che lo precedono nella classifica marcatori del Liverpool: Ian Rush (346) e Roger Hunt (285). Superarli è un’impresa, ma con Salah nulla sembra impossibile.

Il dato più sorprendente, però, è un altro. Nessun giocatore nella storia della Premier League era mai riuscito a contribuire direttamente a più di 40 gol in due stagioni differenti. Nel 2017-18, il primo anno con il Liverpool, mise insieme 32 reti e 10 assist, ma la sua prestazione attuale è ancora più impressionante: l’impatto di Salah sulla squadra di Arne Slot è totale, sia in termini di finalizzazione che di creazione del gioco.

Numeri che lo avvicinano a Messi

Gli unici numeri paragonabili appartengono a un altro fuoriclasse. Leo Messi, nella stagione 2014-15 con il Barcellona, riuscì a incidere su un numero così elevato di gol in una sola stagione. Salah ora ha eguagliato quell’impresa e potrebbe addirittura superarla nelle prossime settimane. Un traguardo che certifica ulteriormente il suo status di icona contemporanea.

Ma i record non si fermano qui. Il numero 11 del Liverpool ha già marcato e fornito assist in 11 partite di campionato, un primato che lo colloca al vertice del calcio europeo per questa stagione. Inoltre, il suo rendimento lontano da Anfield ha toccato livelli mai visti: 16 gol in trasferta, eguagliando il record di Kevin Phillips (1999-2000) e Harry Kane (2022-23).

Una stagione che potrebbe cambiare tutto

La Premier, il sogno mai nascosto di Salah, è alla portata del Liverpool. I Reds guidano la classifica con margine e l’egiziano lo ha dichiarato senza mezzi termini: “Questa stagione è speciale. Siamo vicini a vincere il titolo e posso aiutare i giovani. Abbiamo bisogno di un altro trofeo.”

Tuttavia, c’è un’ombra che aleggia su questo straordinario percorso. Il contratto di Salah scadrà nel 2025, e le trattative per il rinnovo sembrano in una fase di stallo. L’ipotesi di un addio a fine stagione non è più così remota, soprattutto con le sirene dell’Arabia Saudita e di altre big europee pronte a tentarlo.

E così, mentre il Liverpool si avvicina a un possibile trionfo, il futuro del suo simbolo resta un enigma. Salah sta scrivendo la storia, ma sarà ancora lui a indossare il rosso nella prossima pagina?