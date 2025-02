Quattro club di Premier interessati ad Yildiz; la Juve apre alla cessione ma solo in un caso

I conti non mentono, e la Juventus potrebbe trovarsi di fronte a una scelta difficile. L’eventuale assenza dalla prossima Champions League peserebbe come un macigno sui bilanci del club, costringendo la dirigenza a valutare cessioni importanti. Tra i nomi sacrificabili, uno spicca su tutti: Kenan Yildiz. Il talento turco, fresco di rinnovo fino al 2029, potrebbe lasciare Torino per una cifra vicina ai 90 milioni di euro.

Plusvalenza “secca”

Una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza totale per il club, considerando che Yildiz è arrivato a parametro zero nel 2022 dopo essersi svincolato dal Bayern Monaco. Una di quelle operazioni che garantiscono ossigeno ai conti e consentono di mantenere un equilibrio finanziario indispensabile. Il problema? Il giocatore si trova bene a Torino e non ha manifestato il desiderio di partire.

Tuttavia, la necessità di fare cassa è evidente. Anche con gli addii probabili di Cambiaso e Vlahovic, il tesoretto ricavato non sarebbe sufficiente per coprire il mancato accesso alla principale competizione europea per club. La Juventus deve fare una scelta drastica, e il mercato inglese osserva con attenzione.

L’interesse concreto del Chelsea

Non è un mistero che la Premier League segua con interesse Yildiz. Già la scorsa estate il Chelsea aveva messo sul tavolo 60 milioni, offerta che la Juventus ha rispedito al mittente. Ma il contesto ora è cambiato. L’interesse di Manchester City, Liverpool e Manchester United rende lo scenario ancora più incandescente.

In questo intricato gioco di mercato si inserisce anche Jorge Mendes, il super procuratore portoghese, non agente diretto di Yildiz, ma figura chiave nei grandi affari internazionali. I suoi recenti incontri con la dirigenza bianconera e la famiglia del giocatore lasciano intendere che le trattative potrebbero entrare nel vivo molto presto.

E qui si arriva al punto cruciale: la Juventus può permettersi di perdere uno dei suoi gioielli più luminosi? La risposta dipenderà dai risultati sul campo. Se i bianconeri riusciranno ad agguantare un posto in Champions, la cessione di Yildiz potrebbe essere evitata. In caso contrario, la sua avventura a Torino potrebbe già essere al capolinea. E in un calcio sempre più guidato dalle logiche economiche, la volontà del giocatore rischia di contare molto meno del prezzo che il mercato è disposto a pagare.