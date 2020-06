Zweite Bundesliga, 28° e 29° giornata: l’Arminia aumenta il vantaggio, dietro il duello è a tre

Più che ribaltamenti in classifica, la Zweite Bundesliga, andata in scena il 26/27/28 Maggio con la 28° giornata ed il 29/30/31 con la 29°, ha ampliato il margine che l’Arminia Bielefeld aveva guadagnato sul resto della classifica, con la zona promozione che adesso vede tre squadre impegnate, probabilmente, per due posti. Andando con ordine: nella 28° giornata, mentre l’Arminia era a riposo causa quarantena della Dynamo Dresda (dopo alcune positività prima della ripresa), sono Stoccarda, Heidenheim e Darmstadt ad approfittarne per scroccare punti importanti. Lo Stoccarda, sotto 0-2 all’intervallo, rimonta l’Amburgo nel big match grazie ad un gol di Gonzalo Castro, su pregevole assist della freccia argentina, Nicolás González, il vero uomo in più dei biancorossi. Con l’HSV a secco di punti, l’Heidenheim si riportà ad una sola lunghezza nonostante il pareggio stantio di St.Pauli (0-0), ed il Darmstadt vede non lontano la zona promozione, trionfando 1-3 ad Aue. Importanti vittorie fuoricasa per Sandhausen (0-1 a Wiesbaden) e Bochum (2-1): entrambe si tolgono da una posizione di classifica critica, giungendo a metà classifica. Il Fürth abbandona invece ogni velleità di classifica perdendo in casa contro l’Osnabrück (0-1). Il resto è costituito dai pareggi tra Hannover e Karlsruher (1-1), e Jahn Regensburg e Norimberga (2-2).

Altro giro, altra corsa: dopo nemmeno un giorno si ritorna in campo per la 29° giornata, ricca di pareggi e vittorie abbastanza prevedibili. In vetta vincono tutte:a Kiel, contro l’Holstein, l’Arminia Bielefeld subisce per quasi tutto l’arco della partita ma è brava a colpire in ripartenza o su palla alta, come nel gol di Sven Schipplock, al 92°, che regala la vittoria per 1-2 che amplia il vantaggio sulle altre aspettando il recupero.

Lo Stoccarda, senza strafare, trionfa 0-2 a Dresda contro una Dynamo in evidente stato di rodaggio, mentre l’Amburgo, in una partita spettacolare, ha la meglio 3-2 contro un Wehen Wiesbaden mai domo, sempre pimpante ed abile palla al piede che però spesso concede troppo. Da segnalare il primo gol del Wehen, del bomber Manuel Schäffler, a quota 18 reti grazie anche al rigore del secondo tempo. Per l’HSV, prestazione sopra le righe di David Kinsombi, autore di una doppietta e del gol del 3-2.

Conferma anche l’Heidenheim, con un netto 3-0 contro l’Aue: al momento, i biancorossi sono una squadra quadrata ed organizzata e potrebbero benissimo fare lo scherzo ad una delle due big lì davanti. Il Sandhausen esce definitivamente dalle zone pericolose con la vittoria sull’Hannover di John Guidetti, vincendo per 3-1. Pareggiano Darmstadt e Fürth (1-1), perdendo terreno per la promozione, Norimberga e Bochum (0-0), Karlsruher e St.Pauli (1-1, rigore sbagliato per il KSC) ed Osnabrück–Jahn Regensburg (2-2).

RISULTATI E CLASSIFICA

28°giornata

29°giornata

CLASSIFICA MARCATORI

Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden): 18 reti

Fabian Klos (Arminia Bielefeld): 17 reti

Tim Kleindiest (Heidenheim): 12 reti