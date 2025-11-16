Roma, 2 nomi per il reparto offensivo | Non solo Zirkzee: Gasperini pregusta i rinforzi

La Roma si muove con decisione in vista del mercato di gennaio, alla ricerca di un attaccante capace di cambiare volto al reparto offensivo e dare nuove soluzioni al tecnico.

Il club giallorosso sta vivendo settimane di analisi approfondita, consapevole che l’attuale configurazione del reparto avanzato necessita di energie fresche e di un profilo in grado di garantire continuità.

La squadra ha mostrato carattere e ordine tattico, ma è evidente che, per mantenere il passo delle rivali, servirà un innesto nel reparto offensivo in grado di incidere fin da subito.

La dirigenza lavora su più fronti, mantenendo una certa riservatezza sugli obiettivi concretamente raggiungibili. Le indicazioni che filtrano parlano di un progetto già ben delineato, con due nomi che stanno prendendo forma ma che, per strategia, il club preferisce tenere lontani dai riflettori fino a quando le trattative non entreranno nella fase decisiva.

Una ricerca mirata che punta a profili giovani e strutturati

L’identikit tracciato dalla Roma è chiaro: serve un attaccante moderno, capace di integrarsi con i movimenti offensivi già consolidati e di offrire alternative utili in un calendario che si preannuncia intenso. Il tecnico vede in questo intervento di mercato un passaggio fondamentale per consolidare quanto costruito negli ultimi mesi. La possibilità di inserire un talento emergente, dotato di personalità e prospettiva, rappresenta uno dei punti cardine della strategia societaria. E al momento i nomi che circolano sono 2.

Il primo è appunto Joshua Zirkzee, attaccante capace di unire fisicità e qualità tecnica con una naturalezza rara. Il secondo è Mika Godts dell’Ajax, profilo più giovane ma dotato di una progressione impressionante e di una maturità calcistica che ha attirato l’attenzione degli osservatori giallorossi. Due opzioni diverse ma entrambe in linea con la volontà di costruire un reparto più dinamico e imprevedibile. Sono nomi che scaldano l’ambiente e che testimoniano l’ambizione della società.

Gli scenari possibili e l’impatto sul piano tecnico

La trattativa resta complessa, perché gennaio è da sempre un mese in cui i club difficilmente si privano di giocatori importanti. La Roma, però, è pronta a muoversi con convinzione, valutando non solo gli aspetti economici ma anche la sostenibilità tecnica di un eventuale arrivo. In un sistema che richiede mobilità e capacità di lettura rapida, l’inserimento del profilo giusto potrebbe rappresentare un salto di qualità determinante per tutto il reparto avanzato.

Gasperini, consapevole delle difficoltà del percorso, osserva con interesse lo sviluppo delle trattative, immaginando già come integrare i possibili nuovi innesti. La prospettiva di aggiungere un giocatore capace di dare profondità, ritmo e soluzioni immediate alimenta entusiasmo e attesa. La Roma sa che il tempo stringe e che ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto in un mercato complicato come quello invernale. L’arrivo di un rinforzo decisivo potrebbe cambiare radicalmente le ambizioni della squadra nella seconda parte di stagione.