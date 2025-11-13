Comunicazione della clinica privata: David Beckham è finito sotto i ferri | Moglie e figli vicini all’ex calciatore

Comunicazione dalla clinica privata ed operazione chirurgica per David Beckham. Ecco cosa è accaduto all’ex calciatore inglese

È universalmente riconosciuto come uno dei centrocampisti inglesi migliori della storia del calcio e nella carriera di David Beckham c’è stato anche un passaggio in Serie A. Il britannico ha giocato con il Milan per due metà di stagioni, nel 2008 e nel 2009. In totale ha raccolto 29 presenze e due gol con la maglia del Diavolo.

Oggi presidente dell’Inter Miami in MLS e co-proprietario del Salford City in Inghilterra, la sua vita resta legata a stretto filo col gioco del calcio anche dopo diversi anni dal ritiro, avvenuto nel 2013 dopo l’esperienza in Francia nel PSG.

A lungo capitano dell’Inghilterra, nella sua lunga carriera ha vinto una Champions League con il Manchester United ed ha celebrato diversi scudetti, sia con i Red Devils che con il Real Madrid. Paradigma del calciatore idolo, la sua storia d’amore con la moglie Victoria è da sempre una delle più seguite dai rotocalchi rosa.

Di recente l’ex centrocampista inglese è tornato alla ribalta della cronaca per aver ricevuto la nomina di Cavaliere da Re Carlo. Dopo il conferimento del titolo da parte del regnante l’ex calciatore è ufficialmente diventato Sir David Beckham.

Operazione chirurgica per Beckham: cosa è accaduto

Oggi imprenditore di successo, la sua candidatura risaliva per la prima volta a più di dieci anni fa. L’ex stella calcistica si è detto immensamente orgoglioso della nomina ricevuta, che gli conferisce ancora più lustro nella cultura britannica.

Parlando di episodi meno piacevoli, diversi mesi fa, l’ex centrocampista inglese è stato costretto ad un intervento chirurgico estremamente delicato. Ecco cosa è successo allo Spicy Boy.

Beckham ricoverato per un intervento chirurgico

Come divulgato dalla moglie Victoria Beckham su Instagram, questa estate l’ex centrocampista è stato costretto al ricovero in ospedale a causa di un grave problema fisico. L’ex Spice Girl ha condiviso sul suo account una foto che ritraeva il marito allettato, con una fascia blu che ne immobilizzava completamente il braccio. La didascalia della foto recitava: “Rimettiti presto, papà.”

Il motivo dell’operazione è stato un intervento per riparare un vecchio infortunio al polso che lo ha tormentato per più di venti anni. Nonostante l’apparente guarigione il dolore non ha mai abbandonato l’ex stella del calcio inglese.