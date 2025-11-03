L’Arsenal prova a prendere il volo: Liverpool e M.City inseguono | Forse è l’anno buono per Arteta

I Gunners vincono ancora e continuano a blindare la classifica: Guardiola e Slot inseguono Arteta, conscio che potrebbe essere arrivato finalmente l’anno buono per lui.

Sabato pomeriggio contro il Burnley, l’Arsenal di Mikel Arteta ha vinto ancora. Lo ha fatto con un secco 2-0, maturato nei primi 45 minuti. A sbloccare la partita è stato il solito Viktor Gyokeres, che al quarto d’ora ha colpito di testa. I conti invece li ha chiusi Declan Rice, ancora di testa, su assist di Trossard.

Tre punti d’oro dunque per i Gunners, che in questo modo blindano il primo posto in classifica. Il vantaggio sulla seconda piazza è di sei lunghezze. Ottimo margine dopo 10 giornate di campionato, e che adesso fa sperare alla grande la compagine londinese.

Mikel Arteta, dopo le delusioni degli ultimi anni, con il titolo che è svanito quasi sempre all’ultimo, sa che potrebbe essere arrivato il suo momento. Per far sì che il tutto accada naturalmente però è necessario che i suoi uomini mantengano la concentrazione, e soprattutto il tecnico spagnolo dovrà guardarsi le spalle dai suoi colleghi e rivali Arne Slot e Pep Guardiola, che puntano a farsi sotto in maniera minacciosa.

Il Liverpool si rilancia, il City tiene la corsa

Alle spalle dei Gunners dunque ci sono il Manchester City e i campioni in carica del Liverpool. La squadra di Arne Slot, reduce da un periodo terribile dal punto di vista dei risultati, è tornata a vincere sabato pomeriggio ad Anfield contro l’Aston Villa, con un 2-0 dove hanno fatto la differenza i gol di Momo Salah e del centrocampista olandese Gravenberch.

Allo stesso modo anche i Citizens hanno strappato i tre punti in questo turno di campionato, battendo in casa con un netto 3-1 la rivelazione Bournemouth. Un successo fondamentale dunque, firmato dal solito Erling Haaland, autore di una doppietta, e da O Reilly.

Classifica corta, l’Arsenal sogna

La classifica dietro ai Gunners è davvero molto corta. In soli 4 punti infatti sono compresse le squadre dal secondo all’undicesimo posto.

Di conseguenza è difficile trovare una vera rivale per la compagine di Mikel Arteta, anche se come abbiamo visto Liverpool e Manchester City sembrano essere le principali candidate a questo ruolo.