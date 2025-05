Matthaus in esclusiva: “Decisi di non andare al Napoli” | Tutta colpa di Maradona

L’ex calciatore tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della possibilità di andare al Napoli, svelando che non si trasferì per colpa di Maradona.

Una leggenda dell’Inter, ma sarebbe potuto diventarlo del Napoli. Lothar Matthaus, nella seconda metà degli anni 80, scelse i nerazzurri benché richiesto anche dai partenopei. E sovrappone questa sua decisione a quella recente di Wirtz di andare al Liverpool e non al Bayern Monaco.

“Il Liverpool non ha in quella posizione giocatori come Wirtz. Forse anche questo ha inciso sulla decisione: nel Bayern, lì c’è infatti Jamal Musiala”.

”Forse Florian non vuole condividere la posizione: non voglio dire che i due abbiano problemi tra loro. Ma nella mia carriera ho avuto una situazione simile.”

”Nel 1986 mi cercò il Napoli, ma Diego Maradona giocava nella posizione alla quale ambivo. Così ho deciso di non andare al Napoli, anche se non avevo niente contro Diego. Florian Wirtz può ora affermarsi come numero dieci a Liverpool”.