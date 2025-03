Qual è il posto migliore da comprare allo stadio? Con questo trucco spenderai pochissimo e vedrai la partita in una posizione privilegiata

Se vuoi andare allo stadio per vedere bene la partita senza spendere cifre folli, c’è un trucchetto che fa al caso tuo. Andiamo a scoprirlo.

Lo stadio di calcio è uno dei luoghi in grado di richiamare il numero più elevato di appassionati, vogliosi di sostenere la propria squadra del cuore da vicino, mettendoci tutta la passione di cui sono capaci. Come in tutto il resto, in Italia siamo purtroppo molto indietro a livello di infrastrutture, ed il confronto con l’estero è imbarazzante. Il Manchester United ha appena annunciato la volontà di realizzare uno stadio da 100.000 posti per due miliardi di sterline, una cifra spaventosa.

Tutto il mondo sta ammodernando i propri impianti, anche nell’ottica di ospitare competizioni internazionali, mentre in Italia la burocrazia blocca tutto. Nonostante questo, i biglietti per le partite di Serie A sono sempre più cari, ed è importante sapere come risparmiare. La gran parte degli impianti non è di certo all’altezza dei paesi stranieri, ma questo non porta affatto all’abbassamento dei prezzi d’acquisto dei tagliandi. Ecco perché è importante seguire qualsiasi tipo di consiglio, in modo da non abboccare a ciò che si dice in giro sulle visuali migliori.

Stadio, ecco in quale punto dello stadio devi comprare i tuoi biglietti

Quando si spendono cifre importanti per recarci a seguire dal vivo i nostri beniamini, è bene cercare di ottenere la miglior visuale possibile, azzeccando un ottimo compromesso. Molti credono che il miglior posto, tra quelli economici, sia al centro della curva, ma non è affatto così. In tal senso, ci stiamo riferendo ai tipi di stadi come il Diego Armando Maradona di Napoli o l’Olimpico di Roma per via della loro forma, e per altri che sono stati costruiti su quello stampo.

In realtà, vi invitiamo a seguire il nostro consiglio e di non acquistare quel tipo di tagliando. Prima di tutto, al centro della curva si ha una visuale troppo schiacciata, senza dimenticare il trambusto causato dai cori e dalle bandiere degli ultras. Il miglior posto per seguire la partita è all’estrema sinistra o all’estrema destra della curva, perché avrai una visione quasi da tribuna, ma ad un prezzo decisamente più basso. All’Olimpo, tanto per farvi un esempio, sarebbero i biglietti più vicini ai Distinti, che in ogni caso sono comunque economici e vi permettono di avere un’ottima visuale. Vi consigliamo, almeno una volta, di seguire tale consiglio.