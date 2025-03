Il PSG può diventare campione di Francia già la prossima giornata: ecco come

La Ligue 1 si avvicina a un epilogo che, per molti versi, sembrava scritto già da tempo. Il Paris Saint-Germain, forte di una stagione senza sbavature nelle competizioni nazionali, potrebbe laurearsi campione già alla prossima giornata. Sarebbe il quarto titolo consecutivo per il club della capitale, il tredicesimo della sua storia. Ma il condizionale è d’obbligo: perché la certezza matematica arrivi, servirà una combinazione di risultati favorevoli.

La vittoria per 3-1 contro il Marsiglia, secondo in classifica, ha di fatto spento qualsiasi dubbio sulla superiorità della squadra di Luis Enrique. Il distacco tra le due squadre è salito a 19 punti, un margine che consente ai parigini di guardare al prossimo turno con un obiettivo chiaro: chiudere la corsa al titolo con largo anticipo.

Le combinazioni per il titolo

L’appuntamento chiave è fissato per sabato 29 marzo, quando il PSG scenderà in campo contro il Saint-Étienne alle 19:00. Una vittoria, per quanto importante, potrebbe non bastare. Per festeggiare subito, infatti, i parigini dovranno anche sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi.

Il Marsiglia, seconda forza del campionato, dovrà perdere nella trasferta contro il Reims (in programma alle 17:00). Inoltre, il Nizza, attualmente terzo, non dovrà vincere contro il Monaco (partita in calendario alle 21:05). Una serie di incastri non impossibili, ma che rimandano comunque il verdetto finale alle partite del weekend.

Un dominio incontrastato

Il cammino del PSG in questa stagione ha confermato il divario tra la squadra parigina e il resto della Ligue 1. Non solo nessuna sconfitta in campionato, ma anche un percorso europeo che finora ha visto il club eliminare il Liverpool ai rigori per guadagnarsi un posto nei quarti di finale di Champions League.

La squadra di Luis Enrique ha trovato un equilibrio che negli anni passati era spesso mancato, con una rosa capace di combinare talento e solidità. Il tecnico spagnolo ha saputo gestire una stagione impegnativa senza passi falsi, rendendo il PSG una macchina quasi perfetta sul piano nazionale.

L’attesa per l’aritmetica

Se la combinazione di risultati non dovesse verificarsi, il PSG dovrà semplicemente rimandare la festa di qualche settimana. Con sette giornate ancora da disputare, il destino del titolo è nelle mani della squadra di Luis Enrique. Una questione di tempo, insomma. Ma il calcio, si sa, ama le sorprese. E fino al triplice fischio di sabato, a Parigi si trattiene il fiato.