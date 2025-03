Convocati Olanda, sorprende il ritorno di Depay! Ecco tutti gli “italiani” chiamati da Koeman

La Nations League entra nella fase calda e Ronald Koeman ha deciso di affidarsi ancora una volta a un volto noto: Memphis Depay. L’attaccante del Corinthians, fuori dal giro della nazionale dall’Europeo dello scorso anno, ritrova la maglia della Nazionale olandese grazie alla fiducia del commissario tecnico, che lo ha osservato da vicino nelle ultime settimane in Brasile.

Un ritorno che non lascia indifferenti. Dopo aver chiuso la sua avventura all’Atletico Madrid, Depay è rimasto senza squadra fino a ottobre, prima di trovare una nuova casa in Sud America. In dodici partite da titolare con il Corinthians, ha trovato la rete due volte. Numeri che, di per sé, non giustificano una chiamata così importante. Ma i 46 gol in 98 presenze con l’Olanda parlano chiaro: esperienza e qualità non si mettono in discussione.

Il record di Van Persie nel mirino

Depay è ormai una colonna dell’Oranje, tanto che il suo ritorno in nazionale gli offre l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente al record assoluto di reti con l’Olanda, detenuto da Robin van Persie con 50 centri. Soltanto quattro gol lo separano dalla vetta della classifica marcatori della nazionale, un traguardo che potrebbe arrivare già in questa edizione della Nations League.

Kluivert si conferma, De Ligt torna all’ultimo

Se Depay è la sorpresa più attesa, Justin Kluivert mantiene il posto guadagnato a novembre. L’attaccante del Bournemouth, autore di 12 gol in Premier League, ha convinto Koeman, che gli concede un’altra chance dopo il ritorno in nazionale avvenuto sei anni dopo le prime apparizioni con la maglia dell’Ajax. Un percorso accidentato, quello di Kluivert, che sembra aver trovato la giusta direzione proprio in Inghilterra.

Chi, invece, era stato escluso dalla lista preliminare è Mathijs de Ligt. Il difensore del Manchester United è stato reintegrato dopo gli infortuni di Nathan Aké e Stefan de Vrij, costretti a dare forfait a causa di problemi fisici. Aké, operato per una frattura al piede sinistro, salterà l’intero ritiro, mentre De Vrij si è fermato nel riscaldamento prima del match di Champions League contro il Feyenoord. Per De Ligt, un’opportunità inaspettata ma preziosa per dimostrare di poter ancora essere un riferimento nel reparto arretrato.

Sfida con la Spagna: il momento della verità

L’Olanda è attesa da una sfida di alto livello nei quarti di finale contro la Spagna. Il primo atto si giocherà giovedì prossimo a De Kuip, a Rotterdam, mentre il ritorno è previsto tre giorni dopo a Valencia. Una sfida dal sapore di grande calcio, tra due squadre che negli ultimi anni si sono affrontate in match dal peso specifico rilevante.

Koeman ha scelto i suoi uomini. L’Olanda si affida ai suoi senatori e ai nuovi talenti per tentare di proseguire il cammino in Nations League. Depay è pronto a riprendersi la scena. La domanda è una sola: riuscirà a essere ancora il leader tecnico della squadra o il suo ritorno si rivelerà un’illusione?