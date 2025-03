Ufficiali i quarti di finale di Champions League: ecco tabellone, date e orari di tutte le partite

La strada verso Monaco di Baviera si fa sempre più stretta. Dopo una fase a eliminazione diretta segnata da colpi di scena e finali al cardiopalma, la Champions League entra nella sua fase decisiva con l’annuncio ufficiale del calendario dei quarti di finale. Otto squadre ancora in corsa, quattro posti da contendersi in semifinale, un solo obiettivo: il 31 maggio, data della finale all’Allianz Arena.

Le sfide che infiammeranno aprile

L’ultimo biglietto per i quarti è stato staccato dal Real Madrid, capace di superare l’Atletico ai rigori dopo un derby vissuto con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Per i blancos, il prossimo ostacolo si chiama Arsenal, con andata a Londra e ritorno al Santiago Bernabéu, una sfida che profuma di grandi notti europee.

Il Barcellona, alla ricerca del sesto titolo nella competizione, se la vedrà con il Borussia Dortmund. La prima sfida si giocherà al Camp Nou, ma il ritorno al Signal Iduna Park, con il famigerato “Muro Giallo“, promette di essere un banco di prova di rara intensità per la squadra di Xavi.

Nel frattempo, il Bayern Monaco, padrone di casa della finale, dovrà superare un ostacolo non banale: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, finalisti due anni fa, vogliono dimostrare che l’impresa è possibile. La sfida parte a Monaco, ma si deciderà a San Siro, un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Infine, un duello tutto iberico in panchina: Luis Enrique e il suo Paris Saint-Germain affrontano l’Aston Villa di Unai Emery. Il tecnico basco, specialista delle competizioni europee, proverà a sorprendere una squadra che ha nel suo obiettivo primario proprio la Champions, da sempre il grande sogno parigino.

Date e orari: il calendario completo

L’UEFA ha confermato le date e gli orari ufficiali delle partite, tutte con fischio d’inizio alle 21:00.

Andata:

Martedì 8 aprile

Arsenal – Real Madrid

Bayern Monaco – Inter

Mercoledì 9 aprile

Paris Saint-Germain – Aston Villa

Barcellona – Borussia Dortmund

Ritorno:

Martedì 15 aprile

Aston Villa – Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund – Barcellona

Mercoledì 16 aprile

Real Madrid – Arsenal

Inter – Bayern Monaco

Il conto alla rovescia è iniziato

Dopo notti di adrenalina e tensione, il tabellone è pronto e la posta in gioco non è mai stata così alta. La fase a eliminazione diretta ha già dimostrato che nessuno può permettersi passi falsi. Il calcio europeo si appresta a vivere settimane infuocate, tra rimonte, equilibri sottilissimi e sogni da trasformare in realtà.

E tra queste otto squadre, una sola alzerà il trofeo il 31 maggio. Ma chi sarà a scrivere il proprio nome nella storia?