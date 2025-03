Convocati Francia per la Nations League, nella lista di Deschamps torna Mbappé e c’è la prima volta di un 19enne!

E’ stata un’assenza lunga più di sei mesi, un periodo segnato da un adattamento complesso, dalle attese e dalle inevitabili discussioni. Ora, Kylian Mbappé è pronto a rientrare nel gruppo di Didier Deschamps per i quarti di finale della Nations League, dove la Francia affronterà la Croazia in una doppia sfida il 20 e il 23 marzo.

Un inizio di stagione complicato

L’ultima volta che l’attaccante del Real Madrid ha indossato la maglia dei Bleus risale al 9 settembre 2024, nella vittoria per 2-0 contro il Belgio. Poi, il trasferimento a Madrid, il necessario periodo di ambientamento e una pausa che lo ha tenuto lontano dalla selezione. Adesso, con il club blanco già nel pieno della stagione e con Mbappé già integrato nei meccanismi di Carlo Ancelotti, Deschamps ha deciso che è il momento di riprenderlo nel giro della nazionale.

Il tecnico francese non si è limitato a richiamare il numero 7 del Real. Tra i convocati figurano anche altri madridisti come Aurélien Tchouaméni, al rientro dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare l’ultima tornata di convocazioni, ed Eduardo Camavinga, ormai una presenza fissa. Nel gruppo ci sarà pure Jules Koundé, difensore del Barcellona, altro elemento consolidato nella difesa francese.

Ma la vera sorpresa arriva dal nome di Desiré Doué, 19 anni, attaccante del PSG. Un talento in crescita che Deschamps ha deciso di portare con sé, riconoscendogli qualità e maturità dimostrate in Ligue 1. Sarà l’occasione per il giovane parigino di esordire in nazionale maggiore, in un contesto ad altissimo livello. Gli “italiani” presenti in lista? Maignan è tra i portieri, in difesa ci sono Theo Hernandez e Pavard, dalla capitale arrivano due centrocampisti (Guendouzi e Koné), mentre Kolo Muani e Marcus Thuram fanno parte del gruppo attaccanti scelto da Deschamps.

L’attesa attorno al ritorno di Mbappé è palpabile. Il peso sulle sue spalle non è mai stato leggero, ma ora si intreccia con la necessità di dimostrare di essere il trascinatore che la Francia si aspetta. In un torneo in cui la competizione si fa sempre più feroce, il numero 7 avrà la responsabilità di riprendersi il suo ruolo di leader. E la Croazia, che già in passato ha saputo complicare i piani dei francesi, non sarà un avversario indulgente.