Van Dijk saluta il Liverpool: mentre Slot ha individuato il sostituto, il difensore beccato a parlare col suo futuro club?

La stagione del Liverpool si avvia verso un finale che avrà pochi sussulti in campo (domenica la finale di Carabao Cup, poi ci sarà solo da formalizzare l’ormai certa vittoria in Premier League), dopo l’eliminazione a sorpresa negli ottavi di Champions. Occhio, allora, al futuro e ad un possibile cambio della guardia in difesa. Il destino di Virgil van Dijk resta avvolto nell’incertezza, con un contratto in scadenza nel 2025 e nessuna garanzia di rinnovo. Il club si prepara dunque a ogni eventualità e inizia a muoversi sul mercato per trovare un successore all’altezza del capitano.

Il piano del Liverpool per il post Van Dijk

Da Anfield filtra cauto ottimismo sulla permanenza del centrale olandese, ma la realtà impone di valutare alternative. Secondo Bild, il nome che più convince la dirigenza dei Reds è quello di Nico Schlotterbeck, colonna difensiva del Borussia Dortmund. Il venticinquenne tedesco rappresenta una soluzione concreta: giovane, fisicamente dominante e con margini di crescita, ha attirato l’interesse della Premier League dopo una stagione complicata per il club giallonero, che rischia di restare fuori dalle competizioni europee.

Il Liverpool sarebbe pronto a investire 50 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che lo renderebbe il secondo difensore più costoso nella storia del club, dietro soltanto a Van Dijk, acquistato per 85 milioni nel 2018. Un segnale chiaro: la società non intende farsi trovare impreparata.

Il dettaglio che preoccupa i tifosi

Se le voci di mercato erano già abbastanza per alimentare le speculazioni, un episodio recente ha acceso ulteriormente il dibattito sul futuro del capitano. Dopo la dolorosa eliminazione in Champions League contro il PSG, ai rigori, a Van Dijk è stata attribuita un’immagine che non è passata inosservata.

PSG leaders Nasser al-Khelaïfi & Luis Campos seen after full-time having a conversation with @LFC captain Virgil Van Dijk.

pic.twitter.com/rEqNGybRct — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 11, 2025

Nel tunnel di Anfield, pochi minuti dopo l’uscita dalla competizione, il difensore è stato ripreso mentre parlava con due figure di spicco del club parigino: Nasser Al-Khelaïfi e Luis Campos. Il contenuto della conversazione resta ignoto, ma il tempismo non potrebbe essere più significativo. Un semplice scambio di battute o un primo contatto per un futuro trasferimento?

Il popolo Reds osserva con preoccupazione. La prossima mossa sarà decisiva: Van Dijk rinnoverà o inizierà un nuovo capitolo altrove?