La caduta di Diawara, ex Napoli e Roma: ecco dove giocherà fino a giugno

L’Eldense alza la voce nel mercato dei trasferimenti e si assicura Amadou Diawara fino a fine stagione. Il centrocampista guineano, con esperienze di alto livello in Serie A, Champions League e competizioni internazionali, rappresenta un innesto di peso per la squadra di José Luis Oltra, impegnata nella difficile corsa alla permanenza in LaLiga Hypermotion (seconda divisione spagnola).

Una scelta necessaria

L’arrivo di Diawara non è solo un’opportunità di mercato, ma una risposta obbligata a una situazione critica. Il centrocampo dell’Eldense soffre: l’infortunio di Diego Méndez, che resterà fuori per circa otto settimane, e i problemi fisici di David Timor hanno costretto Oltra a scelte di emergenza. In alcune occasioni, persino il difensore Nacho Monsalve è stato adattato in mezzo al campo. Con Victor Camarasa come unica certezza, il bisogno di un rinforzo era evidente.

Una carriera costruita tra Italia e Belgio

A 27 anni, Diawara porta con sé un bagaglio di esperienza significativo. Dopo aver iniziato in Italia con il San Marino Calcio, ha scalato rapidamente le gerarchie con il Bologna, guadagnandosi un trasferimento al Napoli per 15 milioni di euro. A Napoli, ha vissuto stagioni di crescita e ha collezionato presenze in Champions League. Nel 2019, il passaggio alla Roma per 21 milioni di euro lo ha consacrato definitivamente. In giallorosso ha avuto alti e bassi, ma è stato parte del gruppo che ha conquistato la Conference League nel 2022 sotto la guida di José Mourinho. Dopo l’esperienza in Belgio con l’Anderlecht, era in cerca di una nuova avventura.

Il peso dell’aspettativa

Sebbene sia arrivato a costo zero, il suo curriculum porta con sé un carico di aspettative. Il calcio di Diawara si basa su fisicità, interdizione e capacità di lettura del gioco, elementi chiave per una squadra che necessita equilibrio e solidità nella mediana. Il tecnico Oltra lo considera un giocatore pronto a dare un contributo immediato, ed è probabile che il guineano possa entrare nelle rotazioni già nelle prossime settimane.

Una sfida che vale una stagione

L’Eldense ha già inserito dieci nuovi giocatori nel mercato invernale. Un chiaro segnale che la società non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla salvezza. Ma il calcio è imprevedibile: basta un innesto giusto per cambiare il destino di una squadra. Diawara sarà quel giocatore?