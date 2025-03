Altro che miracolo, il Leverkusen cade anche in casa contro il Bayern ed esce dalla Champions con un complessivo 0-5

Il Bayern Monaco non lascia spazio a miracoli. Dopo il netto 3-0 dell’andata, la squadra di Vincent Kompany ha chiuso la pratica con un altro successo per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen, conquistando così il pass per i quarti di finale di Champions League. A trascinare i bavaresi, ancora una volta, Harry Kane, protagonista assoluto con un gol e un assist.

L’illusione spezzata di Xabi Alonso

Con l’assenza pesante di Florian Wirtz, fuori per infortunio, Xabi Alonso ha cercato soluzioni alternative inserendo Aleix García in una posizione più arretrata rispetto al consueto ruolo da trequartista. Il tecnico basco ha inoltre optato per un cambio tra i pali, escludendo Kovar in favore di Hradecky, e ha schierato un centravanti di ruolo, Patrik Schick, per dare maggiore peso offensivo. Ma l’effetto sperato non è arrivato.

Fin dai primi minuti, il Bayern ha imposto il proprio ritmo, evitando qualsiasi calcolo e cercando immediatamente di chiudere il discorso qualificazione. Kane ha subito reclamato un rigore per un presunto contatto con Tah, mentre Olise ha creato non pochi problemi a Hincapié e Grimaldo con la sua velocità. Musiala riceveva con troppa libertà tra le linee, dando respiro alla manovra dei bavaresi. Il Leverkusen, dal canto suo, si è aggrappato ai calci piazzati battuti da Grimaldo, ma senza mai impensierire seriamente il giovane portiere Urbig, schierato a sorpresa dopo l’infortunio di Neuer.

Harry Kane, l’architetto della disfatta tedesca

L’attaccante inglese ha interpretato il match con la consueta intelligenza tattica, abbassandosi a centrocampo per creare superiorità numerica e togliere punti di riferimento ai difensori avversari. Una strategia che ha messo in seria difficoltà il Leverkusen, con Hermoso che si è addirittura infortunato nel tentativo di trattenerlo.

Nella ripresa, la squadra di Alonso si è trovata di fronte a un bivio: tentare il tutto per tutto o limitare i danni. Ma proprio nell’indecisione, è arrivato il colpo di grazia. Al 52’, su una punizione battuta da Kimmich, un errore di Schick nel tentativo di liberare l’area ha permesso a Kane di controllare e spingere il pallone in rete da pochi passi. Un altro sigillo per l’ex Tottenham, che aveva già messo a segno una doppietta nel match di andata.

Con l’1-0 il Leverkusen ha provato a cambiare assetto, rinunciando alla costruzione elaborata e affidandosi ai lanci lunghi e alla presenza in area di due attaccanti. Una scelta che ha solo accelerato la disfatta: al 70’, su un contropiede perfettamente orchestrato, Davies ha chiuso la partita con un diagonale vincente dopo un assist dello stesso Kane.

Bayern ai quarti, con vista sul Barça

Con un punteggio complessivo di 5-0, il Bayern Monaco avanza senza discussioni ai quarti di finale, dove affronterà l’Inter in un incrocio che potrebbe portarlo sulla strada del Barcellona in semifinale. La corsa dei bavaresi prosegue spedita, con l’obiettivo dichiarato di giocarsi la finale il 31 maggio all’Allianz Arena.

E il Leverkusen? Dopo mesi da protagonista in Bundesliga, deve fare i conti con la dura realtà europea. La crescita sotto la guida di Xabi Alonso è evidente, ma la distanza dai giganti d’Europa è ancora un ostacolo difficile da colmare.