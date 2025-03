Aleksandar Mitrovic, allarme aritmia: il serbo in ospedale

L’Al-Hilal ha confermato che Aleksandar Mitrovic, punta di diamante della squadra saudita, ha interrotto ieri l’allenamento per un ritmo cardiaco anomalo. La notizia arriva dopo le indiscrezioni diffuse dai media locali, secondo cui il calciatore serbo sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il club non ha rilasciato dettagli aggiuntivi sulla gravità del problema, limitandosi a confermare che lo stato di salute del giocatore sarà monitorato da specialisti.

Un ritorno atteso, un’ombra improvvisa

Reduce da un infortunio al tendine del ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi due mesi, Mitrovic era rientrato venerdì scorso contro l’Al-Fayha, lasciando subito il segno con un gol nel 2-0 finale. Sembrava il preludio a un ritorno stabile nel sistema di Jorge Jesus, ma l’improvvisa decisione di fermarlo ha riacceso le preoccupazioni.

“Lo staff medico ha stabilito che Mitrovic non si alleni oggi a causa di affaticamento e aritmie“, si legge nel comunicato ufficiale del club. “Il suo caso sarà costantemente monitorato da specialisti”.

Il peso dell’assenza in un momento cruciale

L’Al-Hilal si gioca martedì una qualificazione fondamentale nella Champions League asiatica, affrontando il Pakhtakor nel ritorno degli ottavi di finale. Dopo il sorprendente 0-1 in Uzbekistan, l’assenza del serbo potrebbe pesare enormemente sulle ambizioni della squadra saudita. Con 13 reti in 14 partite di campionato, Mitrovic è uno dei principali riferimenti offensivi e il suo stato di salute è ora una variabile decisiva.

Nessuna indicazione ufficiale è stata fornita sulla sua disponibilità per la sfida imminente, lasciando il club e i tifosi in attesa di aggiornamenti. Resta da capire se il problema cardiaco sia un semplice episodio passeggero o il segnale di qualcosa di più serio. La risposta, per ora, è sospesa tra le mani dei medici… e del destino.